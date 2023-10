Ema Stokholma e Angelo Madonia si sono lasciati? Il dettaglio (passato inosservato) a Ballando con le stelle

Ema Stokholma e Angelo Madonia si sono lasciati? A quanto emerge dall'indizio sfuggito nell'ultima diretta di Ballando con le stelle si direbbe proprio di sì, per quanto dai diretti interessati non è emerso nulla di ufficiale. La battuta è arrivata nel bel mezzo dei giudizi che la giuria rivolgeva all'esibizione di Paola Perego che si era appena esibita in coppia con Angela Madonia: "Guarda tutta quella roba... È pure libero!" si è lasciato scappare Guillermo Mariotto mentre insisteva sul suo consiglio alla concorrente di lasciarsi andare un po' di più nel ballo. Qualche attimo di gelo, poi, l'ammonimento di Milly Carlucci: "Parliamo di tempo, parliamo di bachata e parliamo del ballo" ha detto la conduttrice glissando sull'argomento che, tuttavia, è stato intercettato in rete da chi non ha mancato di far notare come Ema Stockholma non segua più il compagno (o ex?) su Instagram.

Ma Angelo ed Ema non stanno più insieme??? #BallandoConLeStelle — ???????? ???? ?? ???????? (@AgataS_8) October 28, 2023

Comunque Ema Stockolma ha smesso di seguire Angelo su Ig, storia finita? ? #BallandoConLeStelle — Di Francesco Nadia (@nadia2767) October 28, 2023

La storia d'amore di Ema Stokholma e Angelo Madonia

Ema Stokholma e Angelo Madonia si sono conosciuti e innamorati proprio a Ballando con le stelle. "Angelo è una persona seria, sto imparando a conoscerlo e a capire che posso anche espormi. Ha le chiavi di casa, è una cosa seria" aveva detto la speaker poco dopo la rivelazione della loro frequentazione. Della sua importante presenza al suo fianco durante il doloroso viaggio nei luoghi della sua infanzia Ema Stokholma aveva parlato così: "Non ce l'avrei fatta a tornare lì da sola. Il senso di famiglia che mi dà Angelo mi ha aiutato a trovare il coraggio. Lui è una persona molto sensibile. Prima di questo ritorno a casa, avevo un blocco". E sul suo desiderio di figli: "Non ne ho", aveva ammesso: "Angelo ha due figlie. Amo vederle crescere e diventare amica loro. Questo mi basta". Ora però, forse, l'epilogo che al momento resta relegato in una frase appena sfuggita durante il programma che li ha fatti incontrare.