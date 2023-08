Ema Stokholma: "Non desidero diventare madre. Amo le figlie del mio compagno Angelo, mi basta questo"

Vive in Italia da quando aveva 15 anni Ema Stokholma e ciò che è stato prima, il suo passato di bambina segnato dalle violenze fisiche e psicologiche perpetrate da sua madre, è stato tema di un post struggente che molto ha colpito i follower. "Sono tornata dov'ero quasi morta. Da quel ponte mia madre mi disse di buttarmi" ha scritto la dj e conduttrice, ma anche pittrice, scrittrice e cantante, a corredo di un video che ha documentato il suo ritorno a Roman-sur-Isère, in Francia, città natale che è stata luogo degli abusi subiti e in cui è voluta tornare per la prima volta da allora. Non sola però, ma insieme al suo cane e al fidanzato Angelo Madonia, conosciuto grazie a Ballando con le stelle e diventato suo compagno di vita.

"Non ce l'avrei fatta a tornare lì da sola. Il senso di famiglia che mi dà Angelo mi ha aiutato a trovare il coraggio. Lui è una persona molto sensibile. Prima di questo ritorno a casa, avevo un blocco" dice oggi Ema Stokholma in un'intervista al Corriere. E ricordando il momento in cui la madre le chiese di buttarsi da quel ponte ripercorso adesso dopo così tanti anni: "Avevo circa 8-9 anni. Non l'ascoltai solo perché in quel momento passò un conoscente che, ignaro, si mise a parlare con lei e la distrasse. Le violenze erano parte del nostro quotidiano" confida. Il desiderio di chiudere con il passato ha compreso anche la visita in quella che fu la sua casa: "È stato assurdo", ammette, "L'appartamento ora è in affitto, ci siamo finti degli aspiranti compratori. Lì mi dicevano che nessuno poteva volermi bene. Ci sono tornata con un fidanzato e un cane. Si è chiuso un cerchio".

Ema Stokholma sua madre non l'ha mai perdonata. E ora che ha 39 anni non sente di voler diventare mamma. "No, non ne ho desiderio. Angelo ha due figlie. Amo vederle crescere e diventare amica loro. Questo mi basta", dice parlando di Alessandra e Matilde, 9 e 4 anni, nate da una precedente relazione del compagno. L'amore tra i due è nato e cresciuto durante il dance show di Rai 1, con lei nelle vesti di concorrente e lui di insegnante: "Stiamo insieme da ottobre. Ora conviviamo. Cercavo una cosa seria. Così gli ho detto. E lui non è scappato".