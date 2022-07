Eros a cuore aperto su Michelle: "È finito l'amore, ma desidero che sia felice"

Eros Ramazzotti si racconta in una lunga intervista, ripercorre le tappe della sua carriera, il rapporto con il padre, i social e la cattiveria che in molti riversano in commenti e poi ovviamente non poteva mancare una riflessione su Michelle Hunziker.

Eros si prepara ad un tour che lo porterà in Italia e all'estero, frutto di anni di lavoro e che è stato annunciato poco prima dell'uscita della canzone Ama in cui proprio l'ex moglie e la figlia, Aurora, sono le protagoniste. Partendo dal suo lavoro e dall'importanza della dedizione commenta le nuove star a Sette inserto del Corriere della Sera: "A me non piacciono le semplificazioni estreme e non mi piace che tutto sia appiattito, che nel grande calderone, siano messi sullo stesso piano chi si improvvisa musicista e chi ha studiato per anni composizione al Conservatorio. Tutti uguali? Manco per niente. Ognuno è figlio della fatica che ha fatto nella vita, del suo talento, della determinazione del suo carattere. Vedo gente spuntata dal nulla che viene, con la stessa velocità, idolatrata e dimenticata".

Poi vuole precisare che non si tratta di gelosia la sua, assolutamente no, ma "lo trovo ingiusto. Per loro, che domani saranno riconsegnati all’oblio, e per tutti quelli che nella vita si sono fatti un mazzo così...".

Eros e Michelle: un amore che non finirà mai

Che tra Eros e Michelle ci fosse un legame forte, indissolubile, è ormai noto, ma non perdono occasione per ribadirlo. La conduttrice dopo la separazione da Tomaso Trussardi è tornata a parlare apertamente dell'ex marito ringraziandolo anche nel suo programma "Michelle Impossibile" per averle fatto scoprire le arti marziali, un hobby che le ha cambiato la vita diventando parte integrante della sua quotidianità.

Un legame ribadito anche per la partecipazione di Hunziker e della figlia Aurora nel videoclip di Ama, ultimo singolo rilasciato dal cantautore. Un amore il loro che nonostante le difficoltà, le incomprensioni, gli allontanamenti è rimasto forte e indelebile, anche se ha cambiato - ovviamente - forma.

"Michelle? Ho, abbiamo, voluto dimostrare una cosa semplice e bellissima: che un amore, per quanto grande e per quanto profondo, può finire senza che sparisca l’affetto, la condivisione, il desiderio che l’altro sia felice - ha dichiarato Ramazzotti - Quando ho invitato Michelle a fare il video con Aurora e con me lei è stata felice. La mia canzone è un inno all’amore senza regole imposte, senza codici da rispettare. L’amore integrale, quello che non consente pregiudizi e barriere. Quando leggo di mariti che uccidono le loro compagne o di padri che ammazzano i figli, penso che davvero viviamo in un mondo capovolto, in cui il rapporto più bello, più nitido, quello che, quando cambia natura, può trasformarsi in affetto eterno, può diventare invece annientamento dell’altro o possesso fragile ed egoista".