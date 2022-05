Eva Henger dopo l'incidente: la prima foto dall'ospedale

Eva Henger è tornata sui social per aggiornare i follower dopo l'incidente stradale di venerdì 29 aprile che ha coinvolto lei e il marito Massimiliano Caroletti. Il grave sinistro è avvenuto in Ungheria e ha causato la morte di due persone che viaggiavano su un'altra macchina. Dopo lo scontro la coppia è stata subito soccorsa e, non potendo usare lo stesso eliporto, l'attrice e il manager sono stati trasportati in due ospedali diversi.

Nelle scorse ore, finalmente, marito e moglie hanno potuto ricongiungersi, continuando la degenza nella stessa struttura. A farlo sapere è stata proprio Eva Henger che ha affidato gli ultimi aggiornamenti a una storia Instagram aggiungendo un pensiero per i famigliari delle persone che nell'impatto hanno perso la vita e un ringraziamento ai medici che stanno riservando tutte le cure del caso. "Oggi ci hanno riunito finalmente per continuare insieme questo percorso che resterà per la nostra vita indubbiamente il più difficile", ha scritto sulla foto che mostra le mani sue e del marito che si toccano dai due letti d'ospedale:"Ci uniamo al cordoglio delle famiglie delle due vittime e ringraziamo enormemente tutti i soccorsi e la sanità ungherese di cuore, persone meravigliose".

Come sta Eva Henger

Come raccontato da Barbara d'Urso, dopo l'incidente Eva Henger dovrà sottoporsi ad un intervento delicato che doveva svolgersi lunedì 2 maggio, ma a causa di alcune complicanze alla milza è stato rimandato. Anche Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha confermato le stesse novità e ha aggiunto che Massimiliano Caroletti ha riportato un'importante frattura allo sterno causata dal massaggio cardiaco.