Fedez-Ferragni, parla Corona: "I tradimenti non sono il vero problema. Per fama e soldi lui ha accettato tutto"

Fabrizio Corona ha detto la sua sulla crisi coniugale più mediatica del momento che vede coinvolti Chiara Ferragni e Fedez. Lo ha fatto nel corso dell'intervista rilasciata al settimanale Chi dove, insieme a un bilancio sulla sua vita che il 29 marzo conterà 50 anni e all'ammissione della profonda sofferenza per il figlio Carlos, ha espresso il suo parere sulla separazione della coppia che, almeno per ora, sembra davvero definitiva. In queste ore si è saputo che il rapper si è trasferito in una nuova dimora da single, mentre lei è volata a Dubai dopo le feste di compleanno dei loro figli foriere di profonde tensioni famigliari. Inoltre, l'ombra di un tradimento ha iniziato a sorvolare come ulteriore motivo di frizione tra i due ex che, intanto, hanno iniziato a non mostrare più in volto i loro figli per rispettare l'una il volere dell'altro (e - pare - le rispettive strategie legali).

Corona dice la sua sulla rottura dei Ferragnez

Fabrizio Corona ha un'idea ben chiara sulla storia dei Ferragnez. "Conosco Fedez da prima che incontrasse Chiara. Lei ha avuto un successo e una fortuna che le sono piovuti addosso" ha affermato l'ex re dei paparazzi secondo cui l'imprenditrice, sulla vicenda Balocco che ha scatenato tutto il putiferio, ha sbagliato in buona fede non avendo commesso lei l'errore. "Con Fedez ha costruito una relazione che, dopo due anni, si basava troppo sulla mediaticità e, in questi casi, se uno crolla l'altro scappa", ha aggiunto ancora: "Secondo me, ma è il mio punto di vista, Fedez ha accettato di fare una vita che non gli piaceva, sopportando 'la corte' della Ferragni, le persone che le stavano intorno, le foto, lo stare a casa. Quando era un ragazzo era uno che si divertiva, però la fama, i soldi, il successo ottenuti anche grazie alla relazione con Chiara gli hanno fatto accettare tutto. Ma fino a un certo punto". Infine, alla domanda se secondo lui ci siano stati tradimenti: "I tradimenti non sono il vero problema", ha detto Corona: "Il problema è come uscire da questo buco nero: avere un impero e perdere tutto nel giro di poco tempo".