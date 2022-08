Federica Pellegrini sposa: le prime (meravigliose) foto della chiesa addobbata, l'arrivo dell'abito

Viene da pensare che Federica Pellegrini non abbia concordato alcuna esclusiva con i giornali in vista del suo grande giorno, ovvero quello delle nozze con Matteo Giunta, previste per oggi pomeriggio. Sì perché proprio in queste ore, la nuotatrice sta raccontando minuto per minuto via Instagram l'emozione della mattinata che precede il "sì", a differenza di chi vende servizi fotografici alle riviste patinate. Dalla spedizione del vestito (che però al momento resta top secret) alla colazione con mamma e papà, fino all'arrivo degli ospiti, tra cui familiari e volti noti, che stanno ingannando l'attesa pubblicando contenuti sotto l'egida dell'hastag #lafedesisposa. Ed intanto la chiesa di San Zaccaria, luogo in cui si svolgerà la promessa d'amore, è già addobbata: sul posto c'è anche Enzo Miccio, wedding planner scelto dalla coppia, che sta rifinendo gli ultimi dettagli dell'allestimento, affinché tutto sia perfetto.

(Crediti foto Today.it)