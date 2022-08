Vittoria "innamorata" dell'amico di Fede: il video è tenerissimo

Se c'è una cosa che i fan dei Ferragnez sanno è che nell'ultimo periodo, tra i siparietti immortalati dalla coppia, è in scena una vera e propria sit com: si tratta della simpatia che la piccola Vittoria, 1 anni, mostra nei confronti di Luis Sal, amico di Fedez. Siparietti che vanno avanti da qualche mese e che sono virali in rete in virtù della loro tenerezza. L'ultimo è relativo a questi giorni, quando in vacanza ad Ibiza, dove i Ferragnez stanno trascorrendo una permanenza all'insegna del lusso, e dove a fare compagnia alla coppia c'è appunto anche Luis.

Nella clip condivisa da Fedez sul suo profilo Instagram - e che poi è diventata virale su TikTok, con centinaia di migliaia di views - vediamo la piccola Vittoria in braccio all'amico del papà e, mentre lui ci gioca, lei abbassa teneramente lo sguardo. Già in passato, cioè a maggio, Chiara e Federico avevano girato alcuni video in cui la bimba era seduta al tavolo del ristorante con Luis e scoppiava a ridere non appena lui le rivolgeva lo sguardo. Oggi la storia si ripete, per la gioia dei follower.

Luis è solo uno degli ospiti della mega villa in cui Chiara e Fedez stanno trascorrendo il loro buen retiro estivo. Youtuber, bolognese, 25 anni, è partner professionale del rapper nel podcast Muschio Selvaggio, che entrambi conducono su YouTube, trasmissione in cui, di volta in volta, intervistando ospiti di calibro su temi d'attualità.

Con loro ad Ibiza poi c'è anche Valentina Ferragni, sorella di Chiara. E non è escluso che presto arriverà la famiglia al gran completo, viste le enormi proporzioni della casa. Del resto questo per la famigliola è un anno importante da festeggiare: sono passati appena tre mesi da quando il cantante ha sconfitto un cancro al pancreas che ha reso immediato l'intervento all'Ospedale San Raffaele di Milano. Tra i messaggi più teneri, all'epoca, ci fu proprio quello di Luis.