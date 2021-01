Filippo Nardi al vetriolo, nuova bordata contro la vip del GF: “Invidiosa, triste e sola”

Un mese fa aveva lasciato che fossero le parole di un follower, condivise sul suo profilo Instagram, a manifestare la propria ostilità nei confronti di Antonella Elia. Adesso però, Filippo Nardi ha voluto chiaramente esprimere tutto il suo rancore nei confronti dell’opinionista del GF Vip, a cui ha riservato giudizi durissimi a circa un mese dalla discussa squalifica dal reality. “Mi ha accusato di essere sessista, violento e misogino, però non ho mai detto niente per meritare questo, le parole hanno un peso” ha dichiarato al settimanale Nuovo l’ex concorrente parlando dell’opinionista del reality che, intervistata da Silvia Toffanin, si era detta “disgustata” per come si era rivolto a Maria Teresa Ruta.

“Penso che Antonella Elia sia una persona molto invidiosa, triste e sola”, ha aggiunto ancora Nardi: “Nella casa ho parlato di scherzi goliardici da ‘caserma’ che si possono fare a una persona mentre dorme, ma non li avrei messi in pratica. Oltretutto, mentre li raccontavo Maria Teresa diceva: ‘Vedi, ti ho fregato, io non stavo dormendo’. Insomma, non ho mai insultato nessuno. Quindi mi è proprio dispiaciuto sentire lei affermare che avrei detto cose cattive sul suo conto”.

Filippo Nardi contro Antonella Elia

Contro Antonella Elia, Filippo Nardi ha poi lanciato anche l’accusa di aver inveito contro Samantha De Grenet in modo aggressivo durante uno scontro che ha visto l’opinionista definire “borgatara ripulita male” la showgirl. “È stata aggressiva e ha insultato gratuitamente Samantha solo per il gusto di ferirla. Tutto ciò è inaccettabile”, ha affermato ‘il conte’, secondo cui Elia dovrebbe “provocare, ma senza rabbia e insulti” per valorizzare il ruolo che nel reality si basa sul dare voce alle reazioni dei telespettatori. Come la prenderà Antonella? Fino ad ora nessun commento è giunto da parte sua in merito alle stilettate dell’ex concorrente che, a quanto pare, se l’è proprio legata al dito.