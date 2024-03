Francesca Pascale: "Ho corteggiato Berlusconi per 15 anni. Paola Turci? Il colpo di fulmine più forte della mia vita"

Francesca Pascale si è raccontata in una lunga intervista a Repubblica. La passione per la politica, l'incontro con Silvio Berlusconi, l'amore per la moglie Paola Turci e la certezza di non considerarsi fluida, queer, lesbica, bensì liberà ("Mi sono sempre lasciata libera nelle scelte. Se una persona mi dava la luce, la forza di appassionarmi e di interessarmi, lo facevo a prescindere dalla sua sessualità", ha spiegato) sono stati gli argomenti affrontati come tracce di una vita piena di tanti avvenimenti.

"È nata sì sui banchi, e non per vanità come spesso succede, ma per l'opportunità di migliorare ciò che non andava bene" ha detto Pascale a proposito della passione per la politica che è stata il motivo del suo incontro con Silvio Berlusconi a cui è stata legata per otto anni: "Ho conosciuto un uomo che è stato così carismatico, così totale, il cui fascino mi ha disarmata. La passione politica non è mai cessata, ma si è aggiunto un amore cieco a ogni lucidità. La passione politica ha dovuto fare i conti con la passione d'amore". E ancora: "Vivevo e assorbivo politica mentre stavo con Berlusconi, ma non la facevo" - ha aggiunto - Quando provavo a farla era un disastro perché i miei valori cozzavano con quelli dei suoi alleati. E questo ha fatto di me un elemento di disordine. Berlusconi era il leader di una coalizione di centrodestra, e io desideravo che i suoi ideali liberali si allontanassero da quelli sovranisti".

Anche se il legame con il leader di Forza Italia è stato lungo e forte, Pascale ha confidato di non essersi mai sentita first lady: "Quando me lo dicevano mi sentivo quasi costretta a essere felice, ma in realtà non sapevo cosa significasse perché in Italia il ruolo di first lady non esiste. Non mi sono mai sentita tale perché non mi sono mai sentita moglie di Berlusconi, io l'ho sempre corteggiato, per 15 anni. Dall'inizio alla fine. Non l'ho mai sentito come un compagno. Avevo sempre l'idea di doverlo acchiappare".

L'amore per Paola Turci

A luglio del 2022 Francesca Pascale ha sposato la cantante Paola Turci, per la quale ha avuto quello che ha definito "il colpo di fulmine più bello e il più forte della mia vita. Per questo le ho chiesto la mano, di sposarmi, subito. Non credo lo rifarei. Permettimi di essere romantica, non penso che il matrimonio misuri l'amore tra due persone, però con Paola l’ho sentito inevitabile, una medaglia al nostro amore", ha affermato: "Una carezza dopo un periodo doloroso. Non è importante, lo so, ma è stato spontaneo e sì, un colpo di fulmine. Pieno di luce".

In questi anni le è stata rivolta ogni sorta di insulti. Come ha fatto a restare salda davanti a offese del genere? "Non credo si rimanga saldi. Mi hanno augurato anche la morte. Mi alleno fin da bambina a essere forte ma non sempre ci riesco", la risposta di Pascale, forte della certezza di non aver mai fatto male a nessuno: "Bisogna capire che certe parole possono ferirti solo se pronunciate dalle persone che ami e che stimi. Chi non ti conosce ragiona sullo stereotipo che puoi rappresentare; cerco di avere tenerezza nei suoi confronti perché non sa e quando non si sanno le cose è come stare in mare senza remi e senza vele".

Che significa essere una donna ricca? "Nel mio caso, essere finita sui giornali per fatti privati che non riguardano nessuno. La ricchezza è una vita di privilegi, ma è sempre una questione di equilibrio, quando qualcosa ti arriva, qualcos’altro ti viene tolto. Il privilegio è una fortuna se si è capaci di rendersene conto" ha poi affermato. E sulle ragioni per cui a lei stessa vengano spesso rinfacciati i suoi soldi, Pascale ha dato la sua spiegazione: "Perché ti immedesimi nella vita di un altro, pensi che sia più facile, anche se non lo sai, e questo genera frustrazione. E la frustrazione porta molto spesso all’insulto, all'odio, al disprezzo. Tutto questo è basato sulla mancanza di conoscenza. Che problemi si hanno ad affiancare la parola donna alla parola soldi? Io nessuno. Anzi credo che fili tutto dritto. Mica i soldi sono un’esclusiva degli uomini. Anzi".