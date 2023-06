Francesco Facchinetti, due trapianti di capelli falliti: "6mila bulbi e 10mila euro buttati"

"6mila bulbi e 10 mila euro buttati al vento", è così che Francesco Facchinetti si lamenta dei suoi due trapianti di capelli andati male. Quella che doveva essere una soluzione definitiva per la calvizie dell'ex fidanzato di Alessia Marcuzzi, è diventato solo un inutile esborso di denaro (anche se c'è chi lo critica affermando che per lui "10mila euro sono solo briciole) oltre che un totale fallimento che non ha migliorato il problema dell'alopecia androgenetica di cui soffre fin da piccolo e che ha ereditato da suo padre Roby Facchinetti, costringendolo a cercare altre soluzioni per tornare ad avere una folta chioma. Che ci fosse qualcosa che non andava nei capelli di Francesco Facchinetti se ne erano accorti tutti, già ai tempi in cui dominava le classifiche musicali con La canzone del capitano mostrava un po' di stempiatura e con il passare degli anni, è diventato sempre più evidente il suo ricorso a soluzioni per rinfoltire la chioma, basta pensare alle bizzarre acconciature che ha sfoggiato nelle scorse edizioni de Il cantante mascherato, di cui hanno parlato tutti o alla sua stessa ammissione di aver ricorso al trapianto di capelli.

Ora, però, Facchinetti junior ammette di aver perso soldi e tempo pensando di risolvere la calvizie con il classico trapianto di capelli, di cui molti uomini con il suo stesso problema usufruiscono nella speranza di tornare a vedere la propria testa piena di capelli, e ha scelto di ricorrere a una nuova tecnica che, questa volta, sembra funzionare alla perfezione, quella del patch.

Con il supporto del suo medico di fiducia, il produttore musicale ha scelto di usare un path cutaneo per un look che lui stesso definisce "alla Peaky Blinders" e di cui sembra essere molto contento.

Di cosa si tratta? Di una protesi che si applica sul cuoio capelluto che riesce a rendere la propria chioma diradata molto più folta come se non si fosse mai sofferto di calvizie. Ed è così che Francesco Facchinetti è tornato ad avere i capelli e sembra proprio che questa soluzione, dopo i fallimenti dei trapianti, sia quella definitiva, almeno per ora. E ciao ciao calvizie.