La prima giornata di Garko 'libero' è con Eva Grimaldi e Imma Battaglia (VIDEO)

La prima giornata di Gabriel Garko 'libero' è con Eva Grimaldi ed Imma Battaglia. Un colpo d'occhio non indifferente per gli amanti del gossip: com'è noto, infatti, Gabriel ed Eva hanno fatto coppia per qualche tempo negli anni passati (dal 1997 al 2001), mentre ora l'attrice è sposata ad Imma e lui ha dichiarato di essere gay.

Un siparietto per le strade di Roma, con Imma che scherza su come le coppie si siano 'mischiate' a distanza di anni. "Love is love", è l'hashatag a corredo del video, impreziosito dall'emoticon a forma di arcobaleno in omaggio alla lotta dei diritti LGBT.

Imma ed Eva sono state le prime a congratularsi con Garko per il suo coming out avvenuto l'altroieri sera in diretta televisiva al Grande Fratello Vip. "Evviva la libertà", gli ha scritto Eva su Instagram. "Finalmente siamo liberi", ha fatto eco l'attivista. Liberi di vivere la loro amicizia, che va avanti ormai da tempo, senza segreti da nascondere.