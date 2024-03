Gianna Nannini parla della figlia: "La lascio abbastanza libera, ognuno deve avere i suoi sogni"

Gianna Nannini è stata ospite della puntata di Pasqua di Domenica In, per parlare del suo nuovo album "Sei nel l'anima", uscito il 22 marzo e già primo in classifica, ma anche per raccontare la sua lunga carriera. La cantante ha voluto fare subito una sorpresa a Mara Venier, facendo arrivare in studio un enorme uovo di Pasqua contenente il suo vinile per Mara Venier. Grande la gioia della conduttrice che le ha chiesto di commentare il successo avuto in tutti questi anni: "Quando fai delle canzoni non pensi al successo, è un privilegio", ha affermato.

Nannini ha raccontato che la sua famiglia all'inizio non ha appoggiato la sua passione per la musica: "Mio padre mi diceva che non ce l'avrei fatta e allora sono scappata a Milano, ho fatto provini con Mara Maionchi. Devo molto a lei, siamo molto legate", ha detto a proposito della produttrice con cui, nell'ultima puntata di Che tempo che fa, si è raccontata in una intervista. "Nel pianoforte trovavo l'affetto che cercavo", ha ammesso poi la cantante, rivelando che come idoli a cui ispirarsi ha sempre avuto Domenico Modugno e Massimo Ranieri, quest'ultimo mittente di un videomessaggio pieno d'affetto mostrato da Mara Venier.

Cos'è per lei l'amore? "È quello con la A maiuscola, è vivere", ha risposto la cantante, parlando quindi della figlia Penelope nata 14 anni fa. "Lei è il futuro", aveva detto in una precedente occasione la cantante, concetto che ha espresso in altre parole anche in questa occasione. "Lei è molto indipendente", ha raccontato dopo aver visto un filmato che ha raccolto tutti i video e le foto più belle di loro insieme dove la ragazza non è mai mostrata in volto. "Se la lascio libera? Abbastanza, bisogna sempre controllare qualcosa", ha confidato. E alla domanda di Mara Venier su eventuali progetti pensati per lei: "No, ognuno deve avere i suoi sogni", ha risposto: "Bisogna avere rispetto per i bambini e non esibirli. Queste sono foto di social, se non vuole lei io non la mostro" ha aggiunto riferendosi alle immagini appena mandate in onda. Quanto alle attitudini di Penelope, Nannini ha raccontato che la figlia è molto portata per la danza e, naturalmente, conosce la musica, sentendo anche in anteprima le canzoni della sua mamma.