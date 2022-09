Gigi d'Alessio: la dedica d'amore a Denise durante il concerto

E? un?estate davvero speciale per Gigi D?Alessio e la giovane compagna Denise, la prima da genitori di Francesco, nato a Febbraio.

Vacanze da famiglia allargata

La coppia si è concessa delle vacanze di famiglia, dirigendosi in Sardegna con il nuovo arrivato e Andrea, il figlio avuto dal cantante con Anna Tatangelo, che oggi ha 12 anni. Paparazzati da Chi, D?Alessio si mostra un papà premuroso, inondando di attenzioni i figli e la compagna, con cui Gigi trascorre del tempo di qualità in barca.

Terminate le vacanze in famiglia Gigi e la sua Denise devono essersi concessi un soggiorno di coppia. Nonostante la grande differenza di età l?amore tra l?artista partenopeo e la ragazza sembra procedere a gonfie vele. Lei 30 e lui 55, la coppia anche sui social appare più affiata e complice che mai. D?Alessio e l?Esposito si sono diretti in Grecia, più precisamente a Mykonos. Ma anche qui i due non sembravano essere propriamente soli, come ci raccontano le Instagram stories.Insieme alla coppia anche Ilaria, 30 anni, unica figlia del cantante nata dal primo matrimonio con Carmela Barbato. Ilaria e Denise, che condividono la stessa età, hanno postato entrambe delle immagini in un locale sulla spiaggia a Mykonos insieme a Gigi D?Alessio. La figlia si fa ritrarre insieme al papà, mentre Gigi e la Esposito si sbottonano postando una dolce pensiero l?uno per l?altra su Instagram.

La dedica durante il concerto

D?Alessio sembra sempre più innamorato della sua Denise, tanto che anche nella giornata di ieri non ha mancato di rivolgerle nuovamente una dedica pubblica alla giovane fidanzata. Terminate le vacanze estive il cantante partenopeo è tornato al lavoro sul palco, esibendosi in un concerto a Viggiano, nel potentino. Presente anche Denise che dietro le quinte ha immortalato il compagno intento a cantare. La 30enne stringe tra le mani un cuore luminoso mentre Gigi intona il celebre brano ?Quanti amori?. ?Quanti amori nascono così, ti prendono e non c?è di poter scappare via?, canta D?Alessio guardando negli occhi Denise che intanto lo osserva dal backstage, immortalando il dolce momento a favor di social. Una dedica velata e labile, ma al contempo molto dolce, che la ragazza ha voluto condividere su Instagram forse contro le malelingue per la grande differenza d?età tra i due.