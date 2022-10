Ilaria D'Amico: "Totti e Blasi? Finiti in un frullatore di livori reciproci. Provo tenerezza"

Ilaria D'Amico debutta in Rai il prossimo 27 ottobre. Che c'è di nuovo si chiama il programma in onda su Rai2 dove la giornalista, per anni volto dello sport di Sky, si occuperà di informazione politica. "Mi ero presa un anno sabbatico per la famiglia. Quando la Rai è arrivata a gennaio con l'idea di riportarmi a essere un punto di riferimento dell'informazione sono stata felice" confida oggi a Repubblica la 49enne romana che, tra i primi a sostenerla in questo momento professionale, ha il compagno Gigi Buffon. "Abbiamo una bella famiglia allargata, quattro figli maschi" dice del portiere e capitano del Parma e dei loro ragazzi, Leopoldo Mattia, nato dalla loro unione, Pietro, che D'Amico ha avuto dall'ex Rocco Attisani, e David Lee e Louis Thomas, figli di Buffon e Alena Seredova: "La mia era fatta tutta da donne. Lui è un navigatore a vista, quando il mare è agitatissimo è una sicurezza: è solido. In questo periodo, in cui succedono tante cose nella nostra vita, anche scelte logistiche, mi rassicura: 'Amore, questo è il programma che volevi fare, e lo fai'. Fantastico".

Ilaria D'Amico commenta la storia di Totti e Ilary

La storia d'amore tra Ilaria D'Amico e Gigi Buffon è nata in un frastuono di polemiche (lui, all'epoca, era ancora sposato) e che fece dubitare della sua effettiva autenticità. "Invece eccoci qua" conferma la giornalista: "Per me al secondo giro impari dagli errori del passato, il senso della stare insieme è supportarsi e non sopportarsi: stiamo bene insieme, è una cosa spontanea".

E proprio a proposito di amori, su quello finito tra Francesco Totti e Ilary Blasi la giornalista ha espresso una certa amarezza insieme alla speranza che il forte risentimento ceda presto il posto alla comprensione. "Mi sembrano due bravissime persone finite in un frullatore di livori reciproci. Secondo me anche loro avrebbero voluto tenersi lontani da questo terribile clamore. Nessuno deve arrivare alla fine del mese. Conoscendoli, penso che entrambi avrebbero voluto l'opposto rispetto al risentimento che sta uscendo", ha affermato, certa che lasciarsi non sia mai semplice: "Tutte le storie che finiscono sono scritte malissimo quando ti volti dall'altra parte. Non mi sento di condannarli, provo tenerezza. Avranno bisogno di tempo per non sentirsi più come coppia, ma solo come genitori. E lo sei per sempre".