Iran attacca Israele, Sabrina Ferilli: "Si aspettavano fiori e cioccolatini?"

Sono ore di angoscia, non solo in Medio Oriente. L'attacco contro Israele avvenuto nella tarda serata di ieri, sabato 13 aprile, per mano dell'Iran - dopo il bombardamento del consolato iraniano a Damasco, in Siria - apre scenari di guerra che minacciano il mondo intero.

La paura è forte e in tanti in queste ore stanno condividendo sui social la loro opinione in merito. Sabrina Ferilli, sempre molto attiva e attenta alle questioni socio-politiche italiane e mondiali, è netta: "Avendo Israele attaccato l'ambasciata iraniana, dubito che ci si aspettasse in cambio fiori e cioccolatini - ha scritto su Instagram - E ora i gran buffoni del mondo si fingono allarmati e preoccupati. Loro? Figuriamoci noi". Un messaggio scritto tra le storie e non come post, forse per evitare di scatenare dibattiti feroci tra follower e polemiche, visto l'importanza e la delicatezza della vicenda.

L'attrice romana non è l'unica a intervenire. Sono diversi i personaggi del mondo dello spettacolo che stanno scrivendo in merito. "Venti di guerra, ore drammatiche, tanta paura per il futuro prossimo" commenta su X Antonella Clerici, mentre Alessandro Gassman fa un'analisi precisa, invocando la pace: "La dittatura religiosa iraniana, Netanyahu, Assad, Erdogn, Al Sisi, Putin, Orban, Trump, Milei, Modi... Tutti contemporaneamente...". Preoccupato Andrea Dianetti: "Come cazzarola fate a stare così sereni stasera... Va bene svagarsi e parlare d'altro, ma qui stiamo rischiando la guerra vera".