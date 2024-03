Kate e la foto ritoccata, la decisione: "Kensington Palace non è più una fonte attendibile"

Pesanti le conseguenze del ritocco alla ormai celeberrima foto di Kate Middleton in versione mamma. Pesanti al punto che Kensington Palace non è più considerata una "fonte attendibile" dall'Agence France-Presse, una delle più grandi agenzie di stampa del mondo tra quelle che domenica scorsa, con un gesto clamoroso, hanno annunciato il ritiro dello scatto dai loro archivi.

A spiegare la situazione alla Bbc è stato Phil Chetwynd, direttore delle notizie globali dell'AFP che ha sottolineato come questa sia una scelta davvero eccezionale, normalmente riservata alla propaganda nordcoreana o iraniana, supportata anche dalla reticenza del Palazzo a fornire la foto o le foto originali e inalterate: "Come in ogni cosa, quando vieni deluso da una fonte, il livello si alza e abbiamo grossi problemi internamente", ha precisato Chetwynd che considera difficile fidarsi ancora dell'ufficio stampa dei principi del Galles.

Ad alimentare i sospetti sulla effettiva credibilità di Kensington Palace è arrivata poi un'altra foto che è parsa una replica ulteriore alla responsabilità assunta da Kate per l'editing amatoriale dell'immagine: la principessa è stata mostrata nella penombra dell'abitacolo della macchina accanto a William mentre lasciava il Castello di Windsor, ma anche stavolta non sono mancati i sospetti. La foto è stata posta sotto esame per accertarne la totale autenticità, ma l'agenzia fotografica Goff Photos che l'ha realizzata nega qualsiasi manomissione. Da allora di Kate non si hanno più tracce, Kensington Palace non ha più rilasciato dichiarazioni e nemmeno William che ieri ha partecipato da solo all'evento in memoria della madre Lady D ha commentato l'accaduto. Solo una battuta ha fatto riferimento alla moglie: "L'artista è lei", ha detto mentre decorava alcuni dolcetti con un gruppo di bambini. Intanto le illazioni avanzano ancora per riempire il vuoto di notizie su Kate, assente dalla scena dallo scorso 25 dicembre, e l'ombra di una presunta amante di William aleggia sempre più sulle teste coronate come il vero motivo di tutta questa assurda vicenda.