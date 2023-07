Laura Pausini, la dolce dedica ai fan dopo il concerto (tra diluvio e acqua alta): "Non so come abbiate fatto"

Acqua alta, pioggia torrenziale, lampi, tuoni. Il concerto di Laura Pausini in Piazza San Marco a Venezia aveva tutti i presupposti per essere rimandato ma la cantante romagnola ha deciso di andare avanti nonostante le condizioni meteorologiche avverse, così come i suoi fan che hanno resistito sotto la pioggia battente, che dalle 22.00 ha iniziato a scrociare con forza, e con i piedi immersi nell'acqua alta che ha allagato la piazza veneziana, per quasi tutto il tempo del live.

Emozioni uniche a Venezia per i fan della pop star italiana, un po' di paura ma una grande voglia di restare fino alla fine per cantare insieme alla propria beniamina tutti i suoi più grandi successi musicali da La solitudine a Vivimi. Così in 5mila, nella cornice di Piazza San Marco, si sono muniti di stivali da pioggia, calosce, ombrelli e grande coraggio per vivere al massimo la prima delle tre serate di concerto in laguna della cantante.

E l'acqua non ha scoraggiato i fan, così come Laura che è andata avanti fino alla fine per far contenti i presenti: "Proviamo ad andare avanti" - ha detto la Pausini dopo che la pioggia sembrava non finire più - "Perché voi siete qui e siete più rock di tutti".

Solo alla fine Laura è stata costretta a interrompere l'uso dell'attrezzatura improvvisando, fuori scaletta e a cappella, il brano La soluzione. E dopo il concerto, in taxi acqueo e palesemente provata da questa performance difficilissima, Laura ha riservato una dolcissima dedica ai suoi fan: "Non so come abbiate fatto - ha infatti detto, emozionata -. Ma siete stati fino alla fine e non so come ringraziarvi. È stato un concerto devo dire unico nel suo genere e lo avete fatto voi soprattutto. Grazie mille".