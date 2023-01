Luisella Costamagna contro Francesca Fagnani: l'acceso botta e risposta social

L'imminente esperienza sul palco del Festival di Sanremo è stato uno dei tanti argomenti affrontati da Francesca Fagnani nella sua ultima intervista. La giornalista, conduttrice di Belve e prossima ad affiancare Amadeus sul palco dell'Ariston, ha parlato anche della sua vita professionale, affermando che a un programma come Ballando con le stelle non parteciperebbe, pur apprezzandolo molto come telespettatrice. A quel punto le è stato chiesto un commento sulla scelta di Luisella Costamagna, collega che è uscita vincitrice da quest'ultima edizione, e la sua risposta ha suscitato la reazione piccata della diretta interessata pronta a commentare su Twitter l'affermazione non gradita.

Luisella Costamagna contro Francesca Fagnani: botta e risposta social

"Non lo farei, anche se mi piace. Sono una giornalista e certe scelte toglierebbero forza a quello che più mi piace fare" ha risposto Francesca Fagnani alla domanda sul dance show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. E poi: "Se Costamagna ha sbagliato ad andare? No. Lei non faceva inchieste, conduceva in studio" ha aggiunto ancora, suscitando la reazione della vincitrice del programma che si è fatta sentire sui social: "Cara Francesca Fagnani, come dovresti ben sapere, la conduzione in studio è giornalismo (e le inchieste le ho fatte eccome). Comunque ti assicuro che, se la sostanza c’è, non è certo Ballando con le stelle a indebolirla #PerLaPrecisione". La replica di Francesca Fagnani non si è fatta attendere: "Hai fatto bene a partecipare a Ballando, che seguo con piacere, ognuno sceglie quello che ritiene giusto per sé. Nessuno mette in dubbio le tue oggettive qualità professionali e giornalistiche". Ancora l'intervento di Costamagna: "Grazie. Questa sarebbe stata una risposta perfetta per l’intervista", ha aggiunto, lasciando terminare la discussione che non ha trovato ulteriore replica.