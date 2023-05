Luxuria rivela il lato privato del compagno di Ilary Blasi: il commento alla foto insieme

Poco e nulla si sa di Bastian Muller, da qualche mese fidanzato ufficiale di Ilary Blasi. Raccontato come un imprenditore tedesco originario di Francoforte e titolare di un'azienda specializzata in perforazioni e scavi per pozzi, il lato privato dell'uomo resta ancora sconosciuto alle cronache rosa che da tempo lo descrivono accanto a una delle conduttrici più popolari dello spettacolo italiano, protagonista con lui di video e selfie di coppia. La certezza è che al suo fianco Ilary Blasi ha ritrovato la serenità dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti e che ormai Bastian è parte integrante della sua vita che comprende figli, ma anche amici come Vladimir Luxuria.

Ed è proprio Luxuria, attivista dei diritti LGBT nonché opinionista dell'Isola dei Famosi, ad aver riferito qualcosa in più sull'uomo che sta rendendo tanto serena Ilary. Con il compagno, infatti, la conduttrice ha trascorso una divertente nottata tra le drag queen del Circolo Mario Mieli di Roma per la serata Muccassassina, occasione che le ha permesso di conoscere meglio Bastian e di apprezzarlo. "Ho conosciuto una persona affabile e simpatica" ha scritto Vladi a corredo della foto social che la mostra con Ilary e l'imprenditore 36enne, a cui sono stati rivolti molti dei complimenti degli utenti affascinati dalla bellezza dell'uomo.

Di Bastian, Vladi aveva parlato in un'intervista al settimanale Mio: "Certo che so della nuova storia di Ilary. Mi diverto tanto con lei. Spesso le invio anche dei messaggini in tedesco per prenderla in giro e scherzare. Lei è molto simpatica e se la ride tantissimo" aveva raccontato. "Se il nuovo compagno è bello? Ma scusate, perché Ilary non è bellissima?" aveva replicato, evitando però di fare paragoni con Francesco Totti: "Diciamo che ognuno ha il suo fascino e i gusti sono molto soggettivi".