Domenica In, Mara Venier piange all'improvviso in diretta: cosa c'è dietro

L'ultima puntata di Domenica In ha ospitato un momento piuttosto commovente: l'esibizione di Tony Dallara, che ha 87 anni ha mostrato l'energia di un ragazzino nell'interpretare i suoi brani più iconici. C'è stato però un momento specifico a cui la conduttrice Mara Venier non è riuscita a resistere ed è scoppiata in lacrime all'improvviso, ed è stato il momento in cui il cantautore ha rivolto alcune parole alla moglie presente in studio. Subito infatti dopo la presentatrice ha chiesto alla regia di mandare un filmato per riuscire a riprendersi prima di continuare a condurre. Ma che cosa ha detto esattamente Tony Dallara?

Andiamo con ordine. Da tempo Dallara non era ospite in tv, complice anche l'età avanzata. Eppure l'artista non ha mostrato alcun cedimento nel cantare le sue canzoni anzi, sembrava non volesse assolutamente abbandonare il palco. Estremamente accudente è stata Mara, che se lo è coccolato e gli ha portato l'acqua ogniqualvolta l'uomo ne ha avuto bisogno. Poi, al termine dell'esibizione, lo ha riaccompagnato a sedersi al suo posto, proprio mentre lui continuava a intonare "Come prima più di prima ti amerò". Proprio in quel momento l'artista ha incrociato la moglie Patrizia, presente in studio per assisterlo, e ha speso per lei parole molto dolci: "Ecco mia moglie, guardate che bella ragazza". La coppia è unita dagli anni Settanta, un amore lunghissimo che ha avuto le due figlie Natasha e Lisa come frutti.

Non è chiaro se Venier si è commossa per queste parole, ma alcune cose portano a pensarlo. Anzitutto il fatto che proprio di recente la conduttrice ha assistito il marito Nicola Carraro in occasione dei suoi problemi di salute. O ancora è possibile che la canzone "Come prima" riporti alla memoria di Mara qualche ricordo del passato. Fatto sta che la presentatrice ha voltato le spalle alla telecamera - errore da non fare mai durante le dirette televisive - ed è scoppiata in lacrime. Ancora voltata, si è rivolta alla regia: "Per favore, mandate un filmato". Pochi minuti di commozione. Poi, al ritorno in onda, aveva già il sorriso per intervistare Al Bano, altro ospite di puntata.