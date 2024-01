Mara Venier 'apprezza' Biagio Antonacci: "Stai in forma, amore". La sua reazione

Sono puntate all'insegna della musica quelle condotte da Mara Venier nelle ultime settimane di Domenica In. Oltre ad uno spazio ad hoc creato in attesa del festival di Sanremo, al via dal 6 all'11 febbraio, nell'ultimo appuntamento la conduttrice ha invitato in studio Biagio Antonacci, icona della musica pop italiana. Urla tra il pubblico al suo arrivo in studio, con cartelli di fan accanite che lo hanno celebrato: nonostante i 60 anni appena compiuti infatti, il cantautore resta un sex symbol. Ad accodarsi agli apprezzamenti anche Mara Venier: "Stai in forma eh, amore de zia", gli ha detto ammiccando bonariamente, "Qui le ragazze sono molto interessate". E lui ha risposto prontamente con la stessa eleganza: "Beh, bisogna tenersi in forma".

Lo scambio è stato poi una occasione per ragionare sul tempo che passa. "Si cresce, si diventa donne e uomini e ringraziamo", ha proseguito Biagio. "Brindiamo alla vita e soprattutto a quello che abbiamo. Il più grande regalo della vita per me è rispettare la vita stessa. La vita è un dono e dobbiamo giocarcela nel modo migliore, affrontando anche le cose che vanno male. Spesso le paure ci portano a non fare passi in avanti, invece il cambiamento non ci deve spaventare". E Biagio di sfide ne ha affrontate parecchie, sia dal punto di vista professionale che personale. Proprio due anni fa, a 58 anni, il cantante ha avuto il terzo figlio, Carletto, nato dall'amore per la compagna Paola Cardinale, con cui fa coppia da oltre quindici anni. Prima di lui, aveva già avuto Paolo e Benedetta.