Marracash torna a parlare di Elodie: "Mai più una storia così"

Si sono lasciati da un po' ma nel cuore degli italiani, Elodie e Marracash sono ancora la "coppia perfetta". Cantanti entrambi, sex symbol tutti e due e con uno stile e una presenza scenica da fare invidia a chiunque. Bellissimi, sexy e talentuosissimi, vederli insieme sul palco e nella vita era un piacere per gli occhi e per il cuore. Tra la cantante romana e il rapper siciliano, però, non ha funzionato, pur essendo sulla carta "la coppia ideale". Dopo diversi tira e molla, allontanamenti e riconciliazioni, i due si sono lasciati definitivamente spezzando il cuore di tutti i fan che di quella relazione tra "belli e dannati" non potevano più farne a meno. Oggi, pur essendo passati due anni dalla loro rottura, l'ex coppia Marracash-Elodie è ancora un argomento che fa sognare i fan dei due cantanti che continuano ancora a sperare in un ritorno di fiamma tra i due anche se Elodie è andata avanti ed è felicemente fidanzata con Andrea Iannone.

Ma se solitamente sono i fan, i giornalisti o gli esperti di gossip a rivangare i vecchi tempi tra Elodie e Marracash, questa volta è stato proprio il rapper a commentare la storia d'amore con la sua ex e lo ha fatto nel podcast di Gianluca Gazzoli, sul canale Basement_BSMT, dove è stato ospite per parlare del suo nuovo singolo. Tra i vari argomenti, Marracash, ha affrontato anche il discorso Elodie e ha ricordato quanto vivere un amore così esposto mediaticamente fosse difficile per lui e un'esperienza che non vorrebbe più ripetere.

"È una cosa che non rifarò mai più - commenta Marracash sull'amore sotto i riflettori vissuto con Elodie -. Poi non ti sganci mai più. C'è ancora gente che ne scrive e sono passati due anni da quando è finita la mia ultima storia. È stata una storia che ha colpito tantissimo l'immaginario italiano, quindi lo capisco ma non fa per me tutto questo tam tam mediatico o il fatto che se ne parli continuamente, diventa una storia in cui la gente dice sempre la sua, critica, rompe".

Il rapper, quindi, sembra avere le idee chiare, basta relazioni con persone famose e copertine sui giornali di gossip. Ma riuscirà a stare davvero alla larga dalle ragazze del mondo dello spettacolo? Staremo a vedere.