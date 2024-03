Marta Fascina ricorda le "nozze" con Silvio Berlusconi: la foto e il messaggio d'amore

Sono passati due anni dal 19 marzo 2022, giorno che vide la celebrazione delle nozze simboliche tra Silvio Berlusconi e la compagna Marta Fascina. Il ricordo di quella giornata, però, resta indelebile nella memoria e nel cuore della deputata di Forza Italia che oggi ha voluto ricordare quella data con una foto insieme al compagno, scomparso il 12 giugno dello scorso anno. "Uniti per l'eternità" ha scritto la 34enne sulla sua pagina Instagram a corredo dello scatto che la mostra con il leader di Forza Italia davanti a una scenografica torta con le loro iniziali.

Ancora una volta Marta Fascina si è esposta con una frase per il compianto compagno, già destinatario di un altro post a San Valentino. Fascina ha condiviso con Berlusconi gli ultimi anni della sua vita e, benché la cerimonia svolta due anni fa a villa Gernetto, in Brianza, alla presenza di decine di invitati tra cui i nipoti e i figli del Cav (a eccezione di Pier Silvio) non avesse valore legale, la sua presenza accanto al leader di Forza Italia è stata costante al pari di una consorte a tutti gli effetti. Oggi Marta Fasciina continua a vivere a villa San Martino, ad Arcore, con il padre e una zia, situazione a cui - stando alle indiscrezioni - Marina Berlusconi vorrebbe cercare di porre fine. La soluzione a cui starebbe pensando la maggiore dei fratelli Berlusconi ha a che fare con la "Fondazione Silvio Berlusconi", un ente benefico in ricordo del padre con l'obiettivo di promuovere iniziative socio culturali. Quando, e se, dovesse nascere davvero l'istituto villa San Martino dovrà essere liberata forzatamente da Fascina e famiglia. Andrà in vendita, invece, villa Gernetto dove Berlusconi provò a istituire l’Università della Libertà e dove, proprio due anni fa, vennero celebrate le nozze ricordate oggi da Fascina.