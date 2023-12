Le ville di Berlusconi in vendita: quanto vale il patrimonio (e il luogo da sogno dove sposò Marta Fascina)

Sono passati sette mesi dalla morte di Silvio Berlusconi e i figli cominciano adesso a discutere sul futuro delle innumerevoli ville acquistate dal fondatore di Forza Italia. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, il valore complessivo dei beni immobiliari della famiglia si aggira intorno ai 700-800 milioni di euro, cifra che i figli del cavaliere starebbero pensando di monetizzare mettendo sul mercato quasi tutto patrimonio, da Villa Certosa a Porto Rotondo che garantirebbe circa 300 milioni di euro, a Villa Grande, l'ultima casa romana acquistata dal regista Franco Zeffirelli. Dalla complessa operazione sarebbe esclusa Villa San Martino ad Arcore e forse anche Villa Belvedere a Macherio dove per tanto tempo visse la ex moglie Veronica Lario.

Tra gli altri immobili che potrebbero essere ceduti dagli eredi Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi, c'è anche Villa Gernetto, a Lesmo, nella provincia di Monza e Brianza, luogo molto caro a Silvio. Qui, infatti, si tennero le "quasi nozze" con Marta Fascina nel marzo 2022 e, ancora, qui il cavaliere avrebbe voluto avesse sede l'Università della Libertà, una scuola di "pensiero liberale" sognata per rilanciare la struttura. Negli anni Villa Gernetto è stata sede di riunioni di partito e campagne elettorali di Forza Italia, di incontri con il presidente russo e amico Vladimir Putin, del ritrovo dei calciatori del Monza. Un luogo, insomma, che ha fatto da cornice a molti ricordi della vita dell'ex premier.

Per dare un'idea dei suoi spazi, basti pensare che la villa, tra giardino terrazzato e bosco, arriva a 350 mila metri quadrati, ha 60 camere da letto e anche un cinema da 80 posti. Valore dell'imponente magione? Repubblica riporta che il bilancio 2022 di Fininvest iscrive l'immobile a 44,8 milioni di euro, un valore che supera i dieci milioni rispetto alla cifra che Berlusconi sborsò per acquistarla nel 2007. Negli anni notevoli sarebbero state le spese sostenute dal suo proprietario: si parla di 17 milioni per la ristrutturazione, 1,4 milioni per gli arredi, 664 mila euro per opere d'arte e di antiquariato.