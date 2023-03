Michelle Hunziker furiosa contro i giornalisti per i titoli su Eros: "Anche mia figlia non ne può più"

"Sapete che cos'è un clickbait? Il clickbait è un contenuto web che la principale funzione di spingere le persone a cliccare su una notizia affinché si possa avere un grande rendimento pubblicitario. Ovviamente per i giornali online è propedeutico per ottenere più pubblicità possibile", con queste parole inizia il duro sfogo di Michelle Hunziker dopo che sabato tutti i giornali e siti online hanno riportato le sue dichiarazioni su Eros Ramazzotti e il sesso tra ex ovvero il "richiamino". Un'invettiva nella quale la conduttrice prima ha voluto spiegare cos'è il clickbait per andare a sottolineare che, secondo lei, le sue parole sarebbe state manipolate per acchiappare più click possibili in quanto era evidente che lei stesse scherzando.

"Ma com'è che ottengono più pubblicità possibile - continua Hunziker facendo una rivelazione sulla figlia - ? Facendo incuriosire la gente sui personaggi pubblici. Non a caso ci sono moltissimi colleghi e colleghe che stanno già facendo delle battaglie, non ultima mia figlia Aurora che non ne può più, sul fatto che spessissimo vengono riportate delle fake news così chi è curioso clicca e loro riescono ad avere la pubblicità necessaria".

Ecco che poi Michelle parla della sua presenza a Felicissima Sera: "Un piccolo esempio: io sono andata in onda con Pio e Amedeo e loro sono dei comici, mi hanno posto delle domande molto irriverenti e io ho risposto proprio come mi conoscete in modo molto autoironico. Era palesemente un gioco, però guardate cosa riportano i giornali online" e nelle storie Instagram ha poi condiviso una serie di titoli di giornali. "Ecco a me tutto questo può anche divertire - ha aggiunto Michelle -, io spesso me ne frego ma le cose possono anche degenerare e chi fa il mio mestiere sa che spesso sono delle battaglie perse, ma io voglio comunque fare informazione sul mio social e per quei pochi rimasti che pensano ancora che i titoli corrispondano a verità, e soprattutto gli amici dei famigliari dei personaggi pubblici, non mandino gli screenshot ai parenti dei personaggi pubblici perché potete mandarli in agitazione: i clickbaite possono mettere molta agitazione nelle varie famiglie".

Michelle però afferma di non volersi limitare: "E da una parte dico non prendetevi troppo sul serio e io non mi autocensurerò per i clickbait e continuerò ad essere autoironica. Consiglio a chi mi sta ascoltando di fare fratto sei a tutte le notizie che leggete sull'online, andate a verificare la veridicità di una notizia se vi interessa davvero, lo dico perché così saprete come sono andate le cose".

Cosa ha detto Michelle Hunziker a Felicissima Sera

"Tu e Eros, nei momenti di singletudine, qualche richiamino lo avete mai fatto?", questa la domanda che è stata fatta a Michelle da Pio e Amedeo nel loro show Felicissima Sera, un'evidente provocazione alla quale però la conduttrice ha prontamente risposto. E proprio la sua risposta, secondo lei travisata, ha scatenato la rabbia che l'ha portata a sfogarsi sui social. "Beh ogni tanto sì - aveva dichiarato Hunziker -. Ma così, per educazione". Una dichiarazione che ha lasciato di stucco i padroni di casa ma anche il pubblico finché la conduttrice non ha provato a ritrattare: "Non è vero dai! Tra l'altre Eros adesso è anche innamorato e fidanzato".

