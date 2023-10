Nina Moric abbraccia il figlio Carlos: la dedica e la foto social

È una dichiarazione d'amore senza orpelli quella scritta da Nina Moric nelle ultime storie Instagram. Un'affermazione rivolta al figlio Carlos che arriva per rompere il silenzio dopo le repliche destinate all'ex marito Fabrizio Corona che di lei aveva parlato come una madre problematica. "Mio figlio è sotto una terapia complessa, la mia preoccupazione è che Nina non regga e Carlos torni in condizioni pietose tra 10 giorni" aveva raccontato l'ex agente dei vip a Domenica In: "Mi chiedo 'perché non me lo vado a prendere?': perché sono stanco di battaglie mediatiche e liti. Aspetto, se ci dovesse essere un problema lo risolverò". E alla luce degli ultimi trascorsi, sembra proprio che la modella abbia inteso dimostrare, seppur indirettamente, che il suo rapporto con il il figlio 21enne è sereno, forte di un legame che ha sintetizzato con la frase "There is one man I love more than any other: he is my son", "C'è un uomo che amo più di ogni altro: è mio figlio". Il suo sorriso accanto a quello di Carlos, poi, ritratti in uno scatto in bianco e nero, confermano la gioia di trascorrere del tempo insieme contro ogni previsione negativa.

"Non lo vede mai. Io non riesco a colpevolizzarla o odiarla, lo so che nel suo profondo in quei pochi momenti di lucidità sta male perché non è madre", erano state le durissime affermazioni che Fabrizio Corona aveva rilasciato a Belve durante l'intervista con Francesca Fagnani. Il riferimento era, appunto, a Carlos e allo stato di salute del ragazzo 21enne così delicato da richiedere un'attenzione che Nina non avrebbe potuto garantire. A quelle parole la modella croata aveva risposto nella notte sempre via social da cui, adesso, condivide con i follower questo scorcio di tenerezza.