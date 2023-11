Nubifragio in Toscana, Rachele Risaliti, ex Miss Italia, mostra la casa distutta: "Fa male vedere tutto questo".

Una notte lunghissima quella tra il 2 e il 3 novembre, una notte che in Toscana non potrà essere dimenticata. Un violento nubifragio ha colpito la regione e in particolare le province di Prato, Firenze, Livorno, Pisa e Pistoia. Al momento sono stati confermati 5 morti e 4 dispersi, molti fiumi hanno rotto gli argini, strade e case sono allagate, l'Arno è al momento il sorvegliato speciale anche se Eugenio Giani, il presidente della regione, ha comunicato tramite social che alle 10:20 "è già passata la piena dell'Arno a Firenze senza criticità", nelle prossime ore però passerà da Pisa, ma scrive ancora Giani "all'interno delle soglie di riferimento".

Sono ore delicate e alcune persone si sono dovute rifugiare sui tetti per salvarsi dalla dall'acqua. Oggi, 3 novembre, a fare paura è anche il vento, sono state registrate raffiche sopra i 100km/h, che ha portato alla caduta di numerosi alberi e a mareggiate. Anche in Friuli Venezia Giulia e in Veneto la tempesta Ciaran fa paura e al momento è stata confermata una vittima.

Il presidente Giorgia Meloni, che nelle prossime ore dovrebbe confermare lo stato di emergenza nazionale per la Toscana - come già anticipato da Giani - ha espresso il suo cordoglio per le vittime: "Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni - si legge in una nota di palazzo Chigi - segue con apprensione l'evoluzione degli eventi calamitosi che hanno colpito in particolare la Toscana ed esprime il profondo cordoglio per le vittime, suo personale e del Governo tutto. Il Presidente Meloni si mantiene in costante contatto con il ministro Nello Musumeci, con il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, con il presidente della Regione Eugenio Giani e con le autorità competenti".

Risaliti e Torrisi, i video e i messaggi sui social

Sui social, in queste ore, sono in molti ad aver condiviso foto e video del nubifragio e tra questi ci sono anche Rachele Risaliti, Miss Italia 2016, e Laura Torrisi. Entrambe abitano in Toscana tra Firenze e Prato e proprio Prato è una delle aree maggiormente colpite, Eugenio Giani ha definito la situazione per la provincia "davvero terribile".

Risaliti, in particolare, su Instagram ha mostrato le immagini della sua casa d'infanzia a Prato, dove vivono i genitori: l'acqua ha distrutto la cucina di quella che probabilmente è la taverna e i mobili e le mura sono bagnati e sporchi di fango. Immagini che rispecchiano quanto vissuto da moltissime famiglie toscane. "Fa male vedere tutto questo - scrive l'ex Miss Italia che tra pochi mesi diventerà madre per la prima volta -, purtroppo il mondo si sta ribellando e siamo impotenti di fronte a tutti questi cambiamenti. I miei genitori e la mia canona stanno bene e questa è la cosa più importante! Casa giù è distrutta, abbiamo perso tante cose care, purtroppo c'è tanto da ricostruire, ma domani è un nuovo giorno e cercheremo la soluzione migliore. Grazie per tutti i messaggi che ho ricevuto. Adesso aspetto il mio babbone a casa a Firenze. Cercando di dimenticare una delle serate più brutte che ho vissuto in 28 anni".

Laura Torrisi, invece, su Instagram ha condiviso alcuni dei video che gli amici le hanno inviato dalla provincia di Prato, dove si è allagato anche l'ospedale. Torrisi è di origine siciliana, ma ormai da anni vive a Firenze con la figlia avuta con Leonardo Pieraccioni. "Questi sono solo alcuni dei video che mi sono stati girati da amici dei paesi in provincia di Prato, che in meno di un’ora si sono trovati in questa condizione - ha scritto Torrisi ieri notte a correde del video -. La situazione peggiora di minuto in minuto e mi hanno chiesto di far girare il seguente messaggio: "L’assessore della protezione civile Monni, ha chiesto di divulgare il più possibile questo messaggio alle persone delle zone colpite, sopratutto quelle che si trovano vicino al fiume Bisenzio, chiede alle famiglie di salire ai piani alti delle case, di non uscire di casa e sopratutto di non andare per nessun motivo vicino gli argini del fiume perché la situazione è veramente critica'".