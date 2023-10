Ornella Muti svela il retroscena su Sanremo: "Per Chiara Ferragni milioni di prove". E lancia la frecciata ad Amadeus

Ornella Muti è stata tra le donne protagoniste di Sanremo nell'edizione 2022 accanto al conduttore e direttore artistico Amadeus. Un'esperienza che ricordata oggi nell'ambito di un'intervista che ha ripercorso la sua lunga carriera accanto a registi e attori di chiara fama, sembra proprio non rientrare tra i momenti professionali più piacevoli. Nel racconto con Adnkronos che con lei ha ripercorso le tappe più importanti del suo passato, parlando del suo momento sul palco dell'Ariston l'attrice ha ammesso di essersi "sentita persa" e poco considerata quando poi, l'anno successivo, a Chiara Ferragni è stato riservato tutt'altro atteggiamento.

"Mi sono sentita persa" ha ammesso Ornella Muti nel prosieguo: "Mi aspettavo di essere un po' più accompagnata soprattutto quando vedo che l'anno dopo invece per Chiara Ferragni sono state fatte milioni di prove. Io sono arrivata al Festival, ho fatto un check, mi hanno detto 'devi fare così' e fine. L'ho trovato ingiusto. Sono stata poco seguita poco guidata e poco accompagnata". Alla fine l'attrice si è detta comunque soddisfatta ("Ma pazienza, è andata bene, sono stata pulita come lo sono sempre e il pubblico lo ha apprezzato", ha commentato), sebbene con Amadeus non abbia stretto un gran bel feeling. Al direttore artistico, infatti, Muti ha riservato parole che risuonano come una frecciatina scagliata a distanza di tempo: "Come mi sono trovata con Amadeus? Non lo so, l'ho visto un secondo", ha ammesso ironica: "Penso che lui avrebbe potuto darmi una mano in più, lui era il padrone di casa, io un'ospite. Credo che sia un bravissimo direttore artistico per il resto non lo so, non lo conosco".

Il rapporto con la figlia Naike Rivelli

Nell'ambito dell'intervista l'attrice ha spiegato anche di non aver mai amato la mondanità. Oggi vive in campagna assieme alla figlia primogenita Naike e ai suoi animali: "Ho scelto di vivere in un posto tranquillo e sereno assieme a mia figlia che ho fortemente voluto, ho rispetto della vita, non potevo per nessun motivo perdere quella creatura che mi era stata donata. Ho tre figli che amo tantissimo e che sono molto uniti tra di loro, non cambierei mai la mia vita". "Con Naike combattiamo per tanti ideali comuni - ha spiegato ancora Ornella Muti - io ad esempio combatto per le cure alternative, ho iniziato ad utilizzare farmaci omeopatici da quando ho 14 anni. Al primo allarme infatti chiamo il mio dottore omeopatico che è a Napoli e che è un mito, se poi c’è bisogno di usare un farmaco lo uso ma aspetto che me lo prescriva il mio medico".

Sulla battaglia che da anni con Naike sta facendo per legalizzare la Cannabis a scopo terapeutico Muti ha aggiunto: "Cura varie malattie ma in Italia si prediligono medicine che paghi quattro volte tanto. Probabilmente ci sono forti interessi farmaceutici perciò in Italia la cannabis viene demonizzata. Per essere curativa - ha aggiunto - la cannabis deve essere prescritta da un medico e per prenderla devi avere una ricetta e andare in farmacia. La cannabis a scopo ricreativo invece è un’altra cosa e in Italia si fa ancora molta confusione".