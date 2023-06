Amadeus testimone della lite tra i Ferragnez? Il conduttore rompe il silenzio

Tra i momenti più discussi dell'ultima edizione del Festival di Sanremo rientra quella che a tutti gli effetti è stata considerata come una lite tra Chiara Ferragni e Fedez. Il battibecco verbale è stato ripreso dietro le quinte dell'Ariston dopo il bacio tra Fedez e Rosa Chemical, ma sulla questione nessuno dei due ha mai fatto chiarezza lasciando che sia la seconda stagione dei The Ferragnez a svelare una volta per tutte cosa sia accaduto davvero.

Testimone dello scambio acceso di battute tra il rapper e la moglie in veste di co-conduttrice è oggi Amadeus che, intervistato dal Fatto Quotidiano, ha ricordato brevemente l'episodio. "Mi appello a un proverbio: tra moglie e marito non mettere il dito" ha detto ridendo il conduttore e direttore artistico della kermesse alla richiesta di un commento sul fatto che, come si diceva, solo con il gran finale della serie tv di Prime sarà davvero svelato nei dettagli.

Chiara Ferragni torna a Sanremo?

Quanto al ruolo dell'imprenditrice digitale chiamata a presentare con lui il festival, Amadeus ha solo considerazioni positive: "Come se l'è cavata? Per me benissimo, non era facile. Non aveva alcuna esperienza televisiva, è passata da zero a Sanremo. Si è fidata di me e del Festival. Si è preparata con grandissima professionalità, umiltà e precisione. Ci sentivamo spesso, ci siamo confrontati. Per me è stata molto brava (...) Non è una giornalista, una cantante o un’attrice, è la regina di Instagram. L'abbiamo scelta anche per il suo ruolo social. Il Festival ha usufruito della sua forza sui social per prendere una parte di pubblico “nuova”, Chiara ha usufruito di Sanremo per arrivare a chi non la segue in rete. Sono due mondi forti che si sono uniti".

Smentita, invece, la voce secondo cui Ferragni potrebbe ancora tornare anche per la prossima edizione di cui Amadeus sarà ancora al vertice per il quinto anno: "Non credo verrebbe per cinque sere, ha già fatto il suo ottimo percorso lo scorso anno", ha aggiunto Amadeus che ha anche chiarito la sua posizione rispetto alla discussione nata sull'apertura del suo profilo Instagram sul palco dell'Ariston in diretta tv: "Hanno scritto tante cose non vere, dicendo che guadagnerei tanti soldi grazie ai follower acquisiti con Sanremo (1,8 milioni, ndr). Non è ovviamente così, basta vederlo", ha assicurato, "Non c’è nessuna pubblicità. Qualora dovessi decidere in futuro di utilizzarlo come fanno molti, ne parlerei con Rai Pubblicità".