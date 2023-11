Mara Venier a Paola Perego: "Ho assistito a liti con tuo marito". La sua risposta

Un'amicizia che va avanti da oltre vent'anni, è quella tra Mara Venier e Paola Perego, che si sono raccontate nel corso dell'ultima puntata di Domenica In. Ospite Paola, conduttrice Mara, hanno ricordato momenti passati insieme nel privato, a partire dal matrimonio di Paola con Lucio Presta, un amore vissuto al riparo dai riflettori ma rispetto al quale oggi Paola si è lasciata andare a qualche confidenza.

Le nozze il 25 settembre del 2011. In quei giorni Nicola Carraro, marito di Mara, era in ospedale per problemi di salute, e Lucio è stato accanto a lui fino a poco prima di raggiungere la cerimonia. "Stiamo insieme ormai da 26 anni", racconta oggi Paola "Non mi volevo sposare, perché avevamo entrambi divorzi alle spalle. Poi me lo ha chiesto per l'ennesima volta, ho detto sì e c'è rimasto malissimo". Ma come è vivere in una storia d'amore in cui si condivide anche il lavoro (Lucio è agente di personaggi di spettacolo, tra cui la stessa Paola, ndr)? A proposito di questo, Mara rivela un retroscena inedito, ovvero il fatto che Lucio abbia insistito in alcuni casi per spingere Paola a lavorare, ma lei non è mai stata ossessionata dalla visibilità: "Ho assistito a liti con tuo marito, perché lui ti proponeva anche cose interessanti di lavoro e tu dicevi no. Sei abbastanza anomala nel panorama televisivo", dice Venier. E Perego replica: "È vero. Io non amo esserci per il gusto di esserci, amo esserci se ci sono proposte carine. Grazie a dio ho una vita ricca e non devo fare qualcosa per forza".

La vita ricca è quella piena di affetti della conduttrice. Due figli Giulia e Riccardo e due nipotini, Alice e Pietro. "Giulia e Filippo sono una coppia meravigliosa", dice a proposito della sua primogenita. "Lei mi ha voluta in sala parto, oggi Pietro dorme da me almeno una volta a settimana".

A Brugherio, in provincia di Monza, vive ancora la sua famiglia d'origine. Il papà falegname non c'è più ("Vivevamo in quattro in 50 metri quadri", ricorda), ma la sorella si prende cura della mamma anziana: "Mia sorella è una anima pura perché non conosce la cattiveria", dice Paola, "Se ne occupa lei da sempre, perché io sono a Roma. Abbiamo tutti gli aiuti che servono certo, ma la responsabilità dei miei genitori se l'è presa tutta lei". Il papà è morto nel 2020: "Lui sarebbe impazzito a vedermi a Ballando con le stelle, perché la sua passione erano le balere".

