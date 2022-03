La vita privata di Putin: dall'ex moglie alla compagna "segreta", alle figlie (che cambiarono nome)

La vita privata di Putin è ovviamente nota solo attraverso le notizie ufficiali lasciate circolare dal presidente russo. Ex militare e funzionario del KGB, al centro dei fatti internazionali per l'invasione della Ucraina ad opera dell'esercito russo, è stato sposato con la moglie Ljudmila Skrebneva, con cui ha avuto due figlie, Marija Putina ed Ekaterina Putina (che però sono conosciute con un nome diverso), mentre le cronache (rosa) recenti parlando di due gemelli avuti in gran segreto con l'ex ginnasta Alina Kabaeva. Ma andiamo con ordine.

Il matrimonio con l'ex moglie

Nato a Leningrado, il 7 ottobre 1952, Putin è diventato presidente della Federazione Russa nel 2012 ed al momento si trova al suo quarto mandato (non consecutivo) iniziato nel 2018. Al suo fianco, all'inizio del suo percorso politico, e in particolare quando è stato Primo Ministro, c'è stata Ljudmila Skrebneva, classe 1958 e sposata nel 1983. I due si sono conosciuti quando lei era una giovane studentessa di filologia spagnola all'Università di Leningrado. Due le figlie avute dalla coppia: Marija Putina, nata nel 1985, e Ekaterina Putina, nata nel 1986. Altrettanti i nipoti, nati nel 2018.

Proprio in occasione di un incidente stradale che nel 1993 coinvolse la moglie, Putin si è avvicinato molto alla Chiesa Ortodossa Russa: oggi è un membro praticante. Divenne ancora più devoto dopo che nell'agosto 1996 la sua dacia, ovvero la villa che ha alle porte di Sanpietroburgo, prese fuoco rischiando di uccidere gli occupanti.

Dopo una fuga di notizie circa il deterioramento del rapporto, la coppia Putin e Ljudmila Skrebneva decide di interrompere il matrimonio con un annuncio ufficiale arrivato nel 2013.

La presunta relazione con l'ex ginnasta Alina Kabaeva e il "parto segreto"

Successivamente, poco o nulla è dato sapere circa la vita sentimentale del presidente russo, avvolta da un vero e proprio giallo. Non a caso, nel 2019 si è fatta strada l'ipotesi di una relazione con l'ex ginnasta russa Alina Kabaeva. Non solo: la coppia avrebbe avuto anche due gemelli, partoriti dalla donna in gran segreto. Una notizia, quest'ultima, lanciata dal giornalista Sergej Kaneev e mai confermata dal politico anche una volta diffusasi nel mondo intero.

Le figlie

Quanto alle figlie, raramente si parla in forma pubblica di loro. Le due sono note ufficialmente con altro nome: Maria Vorontsova e Katerina Tikhonova. Maria, la maggiore, è una genetista del Cremlino ed ha studiato biologia presso l'Università statale di San Pietroburgo e medicina all'università statale di Mosca: è specializzata in endocrinologia pediatrica. La figlia minore, invece, si è laureata in studi asiatici, giapponese per la precisione, presso l'Università statale di Mosca e vanta anche una carriera come ballerina acrobatica. Entrambe non sono apparse in alcun ritratto ufficiale di famiglia.

La dacia, ovvero: 7mila metri quadri di casa

Al centro delle cronache di questi giorni sono anche i possedimenti di Putin. Dal 1992 Putin possiede una dacia - abitazione di campagna tipicamente russa - di circa 7.000 metri quadrati nei pressi di Leningrado, non lontano da San Pietroburgo. Tra le sue passioni: la musica, e gli Abba in particolare, le arti marziali, e il judo in particolare, i cani (ne ha cinque) e la Formula Uno.

I genitori: Il padre, la madre e il battesimo segreto

Andando invece a ritroso, e scavando cioè nelle origini, la famiglia è di estrazione umile. Il padre di Putin fu un "comunista modello", si legge, che ottenne la presidenza di partito della propria fabbrica. E, anche se il padre era un "militante ateo", la madre di Putin "era una devota credente ortodossa", tanto da averlo battezzato in segreto (senza che questo trovasse il risentimento del padre).