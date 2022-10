Massimiliano Rosolino: "La mia compagna Natalia Titova attaccata per strada perché russa"

Attaccata verbalmente e insultata perché di origini russe. E' quanto accaduto più di una volta alla ballerina Natalia Titova, come ha raccontato Massimiliano Rosolino a BellaMa'. Parlando della guerra in Ucraina e delle conseguenze che il conflitto ha su entrambe le popolazioni coinvolte, l'ex nuotatore ha rivelato alcuni spiacevoli episodi che hanno coinvolto la compagna, madre delle sue due figlie.

"In questi mesi di guerra è capitato che Natalia sia stata attaccata verbalmente per strada, in quanto russa" ha spiegato, scendendo poi nei dettagli: "Una signora l'ha fermata e le ha chiesto se fosse ucraina. Lei ha risposto 'No, sono russa'. E la signora è scappata". "Un'altra l'ha offesa" ha raccontato ancora, sottolineando il dispiacere di Natalia: "Ci è rimasta male, anche perché è una persona che crede nella pace e cerca sempre di comportarsi ed esprimersi nei giusti termini".

Natalia Titova è nata a Mosca nel 1973, ma è dal '98 che vive in Italia, dove si è trasferita all'età di 25 anni. La popolarità è arrivata nel 2005 grazie a Ballando con le stelle, che l'ha vista tra i protagonisti del cast fino al 2014. Sulla pista di Ballando ha conosciuto Massimiliano Rosolino, a cui è legata dal 2006 e dal quale ha avuto due figlie, Sofia Nicole e Vittoria Sidney.