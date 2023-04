Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, la coppia rompe il silenzio sulla separazione

Hanno deciso di smentire le voci riguardo il loro divorzio insieme, non un comunicato congiunto, ma un video. Così vestiti solo del costume, mentre facevano un bagno serale in piscina, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno annunciato che no, non si stanno lasciando. Da mesi le loro scelte di vita, ovvero l'avere entrambi un'altra casa dove poter godere di pace, relax e solitudine, stanno facendo discutere e a poco sono servite le precisazioni con le quali affermavano che andava tutto bene e che anzi l'avere uno spazio tutto loro aiutava la stabilità di coppia.

Poi l'indiscrezione pubblicata da Dagospia questo pomeriggio che dava come certa la loro separazione - ricordiamo che il sito di Roberto D'Agostino in passato aveva annunciato il divorzio prossimo di Ilary Blasi e Francesco Totti rivelatosi poi veritiero - e dunque la certezza che tra i due veramente qualcosa non andasse. Dagospia aveva spiegato che Bonolis e Bruganelli avrebbero comunicato la fine del loro matrimonio, dopo 25 anni insieme e 3 figli, a Verissimo, ospiti di Silvia Toffanin.

A smentire per prima questa notizia era stata proprio Sonia precisando che a Verissimo andrà insieme a sua figlia Adele e non con il marito. Infine hanno deciso di parlare insieme per mettere a tacere le voci riguardo il loro divorzio.

Il video di Paolo e Sonia con cui hanno smentito la crisi

"Siamo in difficoltà - così iniziano Bonolis e Bruganelli nel loro video pubblicato su Instagram - ora che facciamo? Ci separiamo in modo da non smentire questo sito oppure non ci separiamo e lo mandiamo a quel punto al lastrico perché diventerebbe un sito di 'fregnacce'. C'è un dilemma morale". Bruganelli poi con ironia aggiunge: "Vabbè, pensiamoci, anche perché ce l'hanno detto adesso, dovremmo un attimo parlarne con figli e famiglia nel caso fosse... Magari prima che dessero le informazioni questi siti. A oggi non c'è una conferma e non c'è una smentita, non c'è niente... Il destino parlerà". "Fatevi i c***i vostri", così Bonolis ha concluso il video.