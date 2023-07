Stefania Orlando ha dimenticato l'ex marito? Si parla di un nuovo flirt e spunta un video

Solo un anno fa era in Puglia a curarsi le ferite dopo la fine del matrimonio con Simone Gianlorenzi, accanto a lei per 15 anni. Ad aiutarla in quel momento c'era l'amica Anna Pettinelli, che non l'ha lasciata un attimo e ancora oggi la sostiene. Stefania Orlando, anche grazie a lei, è riuscita a rialzarsi ed è pronta a voltare pagina, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Anzi, non è detto che non l'abbia già fatto.

In un'intervista rilasciata al settimanale Chi dalle due amiche - le Pettinando, come le chiamano i loro fan - è Anna Pettinelli a 'tradirla', quando confessa di essere single: "Il mio cuore è libero! Il mio almeno, è libero". A quel punto Stefania Orlando, incalzata dalle domande a raffica di Alessio Poeta (per prenderla in castagna), prova a recuperare in calcio d'angolo: "Il mio cuore piano piano si sta riprendendo. Il tempo, alla fine, ha avuto la meglio. E le dirò di più: continuo ancora a credere nell'amore".

Insomma, nessuna conferma ma neanche nessuna smentita. E mentre la showgirl fa la vaga, qualcuno sui social spiffera: "C'è un video che ha postato giorni fa la Melillo in un bar a Fregene dove si vede la Orlando dietro in dolce compagnia, mano nella mano a un uomo. Se così fosse, felice per lei". Nessun indizio sull'identità del presunto compagno, ma quella nuova luce sul volto non lascia spazio a dubbi.