"Ti fai bella per Stefano De Martino?". Alessia Marcuzzi risponde (per la prima volta)

Da ormai tre anni si vocifera di una relazione che Stefano De Martino avrebbe avuto tempo fa con Alessia Marcuzzi. Relazione a cui ha fatto più volte allusione Belen, ex moglie di Stefano, e che ha sempre evitato di commentare Stefano stesso. A rompere per la prima volta il silenzio sulla faccenda ci pensa oggi Alessia Marcuzzi stessa.

La risposta di Alessia è arrivata in fondo all'ultimo video pubblicato su Instagram. Nella clip la conduttrice si immortala mentre si prepara per uscire: giacca scura, un tocco di rossetto, capelli vaporosi e il look è pronto per la serata. Qualcuno fa una battuta tra i commenti: "Ti stai preparando per Stefano?". E la presentatrice stavolta non si tira indietro e replica: "No, per Bradley Cooper e Jude Law. Stanno proprio qui dietro la porta e devo proprio scegliere. Ma sai che forse scelgo Brownie, sai?". Brownie, per chi non lo sapesse, è la sua cagnolina.

Insomma Alessia risponde in una maniera criptica. Non smentisce direttamente di avere avuto una storia con Stefano, però ci scherza sopra, prendendo quindi le distanze rispetto all'idea che il flirt sia ancora in corso. Insomma, la situazione sembra essere la seguente: al momento tra Alessia e Stefano non c'è niente, ma non è detto che in passato non ci sia stata una storia.

Le prime voci di una storia tra i due sono arrivate nel 2020, subito dopo la pandemia. All'epoca le indiscrezioni raccontavano che Belen avesse trovato uno scambio di messaggi tra Stefano e Alessia proprio sul tablet di lui, ma le voci non hanno avuto alcuna conferma ufficiale.

Eppure tutti gli indizi portano a pensare che si tratti di verità: durante l'ultima intervista rilasciata a Domenica In, Belen si è lasciata andare ad una critica piuttosto sottile (ma ben centrata) sul lavoro di Marcuzzi. "Che belle le edizioni dell'Isola condotte da Simona Ventura, lei è l'Isola", ha esclamato la showgirl di fronte alle immagini della trasmissione. Trasmissione che, negli anni successivi, è stata condotta da Marcuzzi stessa. Alcune voci, del resto, raccontano che Mara Venier in quell'occasione si sia ben guardata dal citare Alessia Marcuzzi nell'intervista con Belen. Un atteggiamento che aveva il chiaro obiettivo di tutelare Stefano, amico della stessa Venier. Belen però avrebbe trovato il modo di affondare ugualmente il suo colpo.