"Sco**te nei camerini e viaggi segreti": i retroscena su De Martino e Marcuzzi. E spunta un altro nome

Il 2023 di Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi si è concluso con una bomba gossip. Rodriguez rispondendo ad un commento di un fan particolarmente curioso ha confermato che il suo ex marito l'ha tradita con Marcuzzi. Le voci che vedevano i due come "amanti" si rincorrono da anni, ma le smentite erano sempre arrivate puntuali. Al momento però nessuno dei diretti interessati ha replicato a quanto detto da Belen e riportato poi da quotidiani e magazine di gossip.

Se dal versante di Marcuzzi e De Martino tutto tace, da quello di Belen invece c'è grande fermento. Ieri, 31 dicembre, nelle sue storie Instagram si è rivolta a Alessandro Rosica, l'esperto di gossip che anni fa parlò - e quanto pare avvertì Belen - della liaison tra Stefano e Alessia.

"Volevo ringraziare pubblicamente Alessandro Rosica perché anni fa mi ha voluta avvertire e io non solo non le ho creduto ma si è preso delle brutte parole. Adesso devo solo dire che avevi ragione e grazie per i preziosi aggiornamenti", queste le parole di Belen che sono state piacevolmente accolte dall'Investigatore social, questo il suo nome d'arte.

E proprio nelle stesse ore Rosica, che appena letto il commento di Belen è tornato a parlare delle presunte scappatelle di De Martino, ha aggiunto un carico da novanta: "Belen alla fine non si trattiene e conferma il mio scoop. Da anni vi raccontavo la storia parallela ed i continui tradimenti da parte di Stefano De Martino, questa volta però la ragazza è molto famosa, è addirittura amica di Belen. Si tratta proprio di Alessia Marcuzzi. A seguito delle mie rivelazioni, Alessia si separa addirittura con il suo ex marito. Stefano invece continua a negare, per tutelare il figlio. Cosa ne pensare? Grazie per avermi dato ragione". E infine: "Tranquilli che ora tireremo fuori il resto su questa storia. Dalle sc**ate dietro i camerini ai viaggi di nascosto insieme".

I tradimenti con Antonella Fiordelisi

"Scoop ultim'ora. Belen ha litigato con Antonella e le ha tolto il segui dopo aver visto i miei post scoop sul mio profilo "oggi" dove attestavo che la Fiordelisi fosse andata con De Martino tempo fa. Oggi sta succedendo di tutto", ha scritto ancora Rosica su Threads. Il gossip a cui lui fa riferimento è legato ad un post che l'esperto di gossip ha scritto il 30 settembre 2022.

"Il gossip più focoso dell’anno?! Stiamo sicuramente parlando di Antonella Fiordelisi e Stefano De Martino", scriveva Rosica quando Antonella era una delle concorrenti del Gf Vip di Alfonso Signorini. "Stefano è sempre stato al centro del gossip, complice, la mamma di suo figlio Belen. Il belloccio napoletano ha corteggiato 'per qualche mese' la Gieffina Antonella Fiordelisi che, alla fine, ha ceduto alle tentazioni. La frequentazione super riservata 'molto focosa' c’è stata tra la metà del 2021 e l’inizio di quest’anno. Alla fine però, dopo aver instaurato un rapporto molto dolce, decidono di allontanarsi".

"I due - aggiungeva Alessandro - ad oggi sono rimasti molto amici, tanto da aver ricevuto anche un grandissimo augrio 'dovuto al recente ingresso nel GF VIP' di Antonella Fiordelisi, inoltre non si seguono più sui social, proprio per mantenere la dovuta riservatezza. Cosa ne penserà la Gelosissima ed agguerritissima Belen Rodriguez?!?".

E riproponendo quanto aveva scritto, Rosica ha aggiunto: "Scoop nascosto dagli amici di Stefano e Queen proprio per parargli il sedere. Una delle tante donne con cui Stefano si è intrattenuto. Ho foto, chat, video. Antonella era single e quindi non c'è problema. Stefano però era impegnato. Senza rancore Stefano, fa parte dei giochi". Chissà adesso cosa succederà.