Vogliono somigliare a Michelle Hunziker: la sua parrucchiera racconta la sua "condanna" sui social (video)

Michelle Hunziker da molte è presa come icona di stile e di moda. I suoi cambi look sono sempre molto seguiti e apprezzati e neanche il suo ultimo taglio di capelli è passato inosservato come hanno dimostrato le storie condivise da Alessia Solidani, parrucchiera che cura l'immagine anche di Ilary Blasi (che secondo Totti avrebbe fatto in passato da tramite tra la quasi ex moglie e l'amante) e Sabrina Ferilli, solo per citare due vip.

Una signora infatti da febbraio aveva il desiderio di avere lo stesso taglio di Michelle e oggi l'hairstylist l'ha accontentata. Michelle soddisfatta ha ricondiviso le storie e ha espressamente richiesto di vedere il risultato finale: "Alessia si è condannata a fare mille tagli come il mio al giorno! Sei troppo brava! Voglio vedere il risultato finale!". Dopo poco ecco la trasformazione, senza però andare a cambiare colore, la signora è mora, e la conduttrice compiaciuta ha espresso tutta la sua approvazione: "Bravissima Ale, la signora sta benissimo con il mio taglio".

Michelle si era tagliata i capelli a inizio febbraio e in merito a questa scelta aveva dichiarato questo è "il taglio più corto che abbia mai avuto negli ultimi trent'anni della vita". È stata una decisione importante ma visto il successo che ha avuto è stata sicuramente giusta.