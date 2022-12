Tiziano Ferro papà di una piccola star, la figlia interrompe la sua intervista e conquista tutti

Tiziano Ferro in veste di papà? Non poteva che essere adorabile. Basta guardare l'ultimo video postato su Instagram dal cantante di Latina per rendersene conto. Tiziano, attualmente residente negli Stati Uniti dove sta vivendo una nuova vita insieme al suo compagno Victor e ai suoi due figli, Margherita e Andres, è stato, infatti, protagonista di un siparietto adorabile con la sua bimba che ha conquistato proprio tutti e mostrato il suo lato più tenero e divertente.

Genitore da neanche un anno, Tiziano Ferro ha deciso di vivere la paternità lontano dai riflettori proteggendo i suoi bimbi da una sovraesposizione che, al giorno d'oggi, sembra quasi d'obbligo. Oggi, però, per la prima volta, la sua bambina Margherita ha fatto capolino in un suo video mostrando di avere una personalità da vera star. La piccolina, infatti, non è riuscita a far finire il papà di registrare un'intervista perché continuava a farlo ridere facendo la sua imitazione. Tiziano, infatti, nonostante i tentativi di restare serio è scoppiato a ridere più e più volte perché la sua bimba voleva a tutti i costi rubargli la scena.

"Io ci provo a registrare le video interviste ma lei deve dire la sua. La mia piccola star" sono le parole di Tiziano che ha deciso di condividere con i suoi fan questa adorabile gag con Margherita e far conoscere, così, a tutti il suo caratterino da diva.

In tantissimi, infatti, hanno trovato il video irresistibile dai fan del cantante ai suoi colleghi lasciando, sotto il post, commenti dolcissimi. Da Laura Pausini ad Aurora Ramazzotti fino a passare a Emma o ancora Elettra Lamborghini, tutti, ma proprio tutti hanno trovato adorabili Tiziano e la sua piccola Margherita. Li vedremo ancora insieme? Siamo sicuri di sì.