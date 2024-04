Totti-Bocchi felici in famiglia, insieme alla comunione del figlio di lei: le foto

Francesco Totti e Noemi Bocchi ormai sono una famiglia. Nessun matrimonio all'orizzonte (almeno per il momento) né bebè in arrivo, come qualcuno insinuava tempo fa, ma una quotidianità fatta delle loro vite che si sono messe sulla stessa strada. I due, legati dall'estate 2022, non solo non si nascondono più ma sfoggiano i loro sorrisi migliori nelle occasioni importanti che li vedono insieme, come la comunione di Tommaso, il figlio di Noemi.

Sabato scorso c'era Francesco Totti al pranzo con familiari e amici - e non l'ex marito di Noemi, Mario Caucci, padre dei suoi due figli, accusato di maltrattamenti e mancato mantenimento (per lui la Procura di Roma ha chiesto la condanna a 5 anni e 6 mesi di carcere) - e dalle foto pubblicate su Chi è lampante il clima disteso e di grande confidenza che c'è fra tutti. L'ex numero 10 della Roma li ha raggiunti dopo il rito religioso a Santa Severa, in un noto ristorante sul mare che frequenta da sempre (anche quando era sposato con Ilary Blasi), e la giornata è stata di grande festa.

Francesco e Noemi sono seduti vicini e anche al momento della torta sono insieme, con Tommaso, per la foto di rito. Totti ha un bellissimo rapporto con i figli della compagna e anche con i suoceri, con cui non mancano risate e sguardi di approvazione. Sono lontani i tempi in cui si parlava di loro come della coppia dello 'scandalo', a vederli oggi, così uniti e felici, non si può non augurargli tutta una vita insieme.