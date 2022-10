Totti in tv dopo la separazione da Ilary: le dichiarazioni a Striscia la notizia

Francesco Totti in tv per la prima volta dopo la sua separazione da Ilary Blasi. A determinare il ritorno davanti alle telecamere dell'ex calciatore è stata Striscia la notizia che, tramite il suo inviato Valerio Staffelli, l'ha raggiunto nella Capitale per consegnargli il fatidico Tapiro d'oro "meritato" per tutto il clamore successivo alla fine della suo matrimonio.

"Non lo dica a Ilary, altrimenti le fa sparire anche questo…" ha scherzato Staffelli facendo riferimento al premio del tg satirico e alla ormai famigerata vicenda dei Rolex che gli sarebbero stati portati via dalla ex moglie. "Lei è della Magica, ma la magia l’ha fatta Ilary che le ha fatto sparire tutti gli orologi" lo ha incalzato ancora Staffelli a cui Totti ha risposto con un sibillino: "Dici? Vediamo…". A quel punto l’inviato ha chiesto al Pupone se gli diano più fastidio gli sfottò dei laziali o i post social della madre dei suoi tre figli: "Non guardo niente, né gli uni né gli altri. Sto sopra le parti", è stato il suo commento. Il servizio completo su Totti va in onda domani sera, mercoledì 12 ottobre, a Striscia la notizia su Canale5 a partire dalle 20.35.

"Sparite 100 paia di scarpe griffate da migliaia di euro": l'accusa di Blasi a Totti

Intanto riguardo al caso più mediatico dell'anno si sono aggiunti nuovi particolari secondo cui Totti avrebbe preso dall'armadio di Blasi non solo le arcinote borsette, ma anche la sua collezione di scarpe griffate e alcune preziosi gioielli. Per questo è stato presentato un ricorso d'urgenza al Tribunale di Roma per chiederne la restituzione. Rispetto alla casa e i figli, invece, i due sembrerebbero aver trovato un accordo: continueranno a vivere lì Ilary e i tre figli Cristian, Chanel e Isabel, dato che Totti, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe pronto a trasferirsi in un appartamento a Roma Nord, dove vive Noemi Bocchi con cui, forse, potrebbe anche arrivare anche la convivenza.