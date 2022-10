Noemi Bocchi balla in discoteca, Totti la riprende: il video

Dalle riviste di gossip, con le foto dei paparazzi, al profilo di Francesco Totti con un video pubblicato direttamente da lui. Noemi Bocchi e l'ex capitano della Roma sono apparsi per la prima volta, ufficialmente, insieme con una storia condivisa su Instagram. I due insieme ad altri amici si trovano in un locale a Roma, la musica è alta e alcuni ballano e si divertono. Il Pupone è seduto al tavolo, ma di fianco a lui ecco che il video riprende proprio Noemi vestita con un abitino nero che accenna qualche passo di danza.

Il video non è stato ripreso da Totti, ma da uno dei suoi amici storici Alex Nuccetelli. Nuccetelli durante questi mesi ha spesso parlato al posto del calciatore rilasciando anche dichiarazioni con dettagli intime e in generale si è fatto coinvolgere così tanto nel gossip del divorzio che Ilary Blasi sembrerebbe averlo denunciato e lui come risposta aveva voluto avvertire la conduttrice, nelle storie Instagram, che lui ha "molto altro da raccontare".

Il video condiviso da Totti non fa altro che sottolineare come le cose tra i due stiano andando bene, non c'è più nessuna preoccupazione nel mostrarsi insieme, anche se il divorzio non è ancora concluso, e le voci che vedrebbero i due andare a convivere, o quanto meno provare a convivere, non sembrano poi così lontane dalla realtà.