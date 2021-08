Uomini e Donne, tutta la famiglia di Beatrice Valli ha il Covid

Un'intera famiglia contagiata dal coronavirus. E' quella di Beatrice Valli, 26 anni ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che nella serata di ieri sera ha comunicato di aver sviluppato il Covid assieme al compagno Marco e ai figli Azzurra, Bianca e Alessandro. "Abbiamo tutti il Covid - ha spiegato l'influencer in un video condiviso tra le Instagram Stories -Anche i bimbi, ma quello che sta peggio è Marco, infatti è separato da noi ed ha cominciato una cura".

Nella mattinata di ieri Beatrice e Marco, legati da cinque anni dopo il primo incontro avvenuto proprio nel dating show di Canale 5, si sono sottoposti al tampone di rito prima di partire per impegni professionali. "Non stavamo benissimo da qualche giorno - continua Valli - ma non avevamo febbre né sintomi, avevamo deciso di stare in casa. Poi, prima di tornare a Milano, dovevo fare un tampone, una prassi prima di partire per qualsiasi viaggio, e siamo risultati tutti positivi. Le vacanze le finiremo in casa, avevamo gli ultimi 15 giorni ma staremo qui finché non passa".