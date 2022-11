Valentina Ferragni a un anno dalla rimozione del tumore: "Sono grata, la prevenzione salva la vita"

È passato esattamente un anno da quando Valentina, la più piccola delle sorelle Ferragni, ha rimosso un brutto carcinoma dalla sua fronte. Quello che sembrava solo un brufolo, infatti, era un basalioma, detto anche carcinoma a cellule basali, un particolare tipo di tumore della pelle che Valentina ha dovuto subito operare per rimuoverlo dal suo viso. Un'operazione importante che, per fortuna, ha permesso all'allora 28enne di essere libera dal tumore al 100% ma che ha sicuramente lasciato il segno non tanto fisico quanto interiore in una giovane donna nel pieno della sua vita.

Valentina Ferragni, per ricordare questo momento difficile ma che l'ha fatta crescere, ha deciso di pubblicare un lungo sfogo su Instagram, accompagnato da due scatti del suo volto, uno di un anno fa e uno di adesso, e ha espresso tutta la sua gratitudine per la guarigione ma anche il suo desiderio di voler sensibilizzare tutti a fare prevenzione per potersi salvare la vita, proprio come ha fatto lei.

"Eccomi esattamente un anno dopo la rimozione e diagnosi del carcinoma basocellulare sulla fronte. Ammetto che scoprire di avere un tumore a 28 anni non è stata una passeggiata ma tutto quello che è successo dopo è stato veramente pazzesco - ha rivelato Valentina nel suo post su Instagram -. Sapere che, nel mio piccolo, raccontando la mia storia, i “sintomi” e la diagnosi del tumore ho potuto aiutare anche solo una persona su questo mondo è veramente qualcosa di cui io sono fiera. Ecco come dovrebbero essere usati i social: per aiutare, per sensibilizzare, per dare una mano anche solo ad una persona dall’altra parte dello schermo. E di questo io sono grata, sapere di aver sensibilizzato alla prevenzione e al non dare “per scontato” una sciocchezza sul nostro corpo. Non aspettate e andate subito a farvi vedere da un medico. La prevenzione e i medici salvano le vite"

Così, la più piccola delle Ferragni ha lanciato un messaggio importante di speranza e fiducia nella prevenzione a tutte le ragazze che la seguono e a chi si è trovato o si sta trovando in questo momento a dover affrontare la stessa sua tragica esperienza di vita.