"Don't touch my carboidrati", Vittoria Ferragni protagonista di un nuovo esilarante video

Vittoria Lucia Ferragni è la vera queen dei social, altro che mamma Chiara Ferragni e papà Fedez. La più piccola di casa Ferragni, infatti, sa sempre come intrattenere il pubblico e a neanche due anni è una vera e propria trend setter. Dopo averci deliziato con i suoi divertentissimi siparietti con il fratello Leone e i suoi outfit da vera diva, questa volta, Vittoria torna a divertire i suoi tantissimi fan con un video tenerissimo dove la piccolina mostra tutto il suo amore per il cibo ed è letteralmente adorabile.

La Vitto, come la chiamano mamma Chiara e papà Fesez, non ha mai nascosto la sua grande passione per il mangiare e, nello specifico, per i carboidrati che sono diventati protagonisti di un esilarante video pubblicato da Fedez sulle sue stories Instagram.

Il rapper milanese, infatti, ha ripreso la figlia intenta nel mangiare una fetta di pancarré e mentre cercava di prendere un pezzo di pane dalle mani della bimba lei gli ha morso il dito. Una scena che ha divertito non solo Fedez ma chiunque abbia visto il video. La piccola Vittoria, infatti, non ha permesso assolutamente al papà di "rubarle" neanche un pezzetto di pane e Fedez non ha potuto che ironizzare sulla cosa accompagnando il video della figlia con la scritta: "Don't touch my carboidrati".