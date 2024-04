William torna in pubblico con il figlio George: il video della prima uscita dopo l'annuncio del cancro di Kate

Sono immagini che restituiscono un momento di tenera normalità quelle che mostrano il principe William allo stadio con il primogenito George per la partita dell'Aston Villa, in pubblico per la prima volta dall'annuncio della malattia di Kate Middleton. Sugli spalti di Villa Park a Birmingham, padre e figlio sono stati visti sorridenti, complici e sereni, con indosso una sciarpa dell'Aston Villa per festeggiare la vittoria per 2-1 del club contro il Lille nell'andata dei quarti di finale di Europa Conference League.

Dopo il video della principessa, William ha annunciato il temporaneo allontanamento dalla vita pubblica per stare accanto alla moglie e ai tre figli, tutti loro malgrado protagonisti del clamore dovuto alle illazioni sull'assenza della principessa vissuto con "incredibile frustrazione". Per questo la famiglia non ha partecipato alla funzione della domenica di Pasqua presso la Cappella di San Giorgio nel castello di Windsor, preferendo trascorrere in totale riservatezza le vacanze di Pasqua per consentire la completa serenità a Kate durante il periodo delle cure per il tumore. "Kate sta continuando il trattamento e sta cercando di dare ai bambini un po' di normalità'', ha spiegato la commentatrice reale Jennie Bond. E queste immagini danno proprio la riprova di un'atmosfera famigliare che piano piano torna a infondere serenità ai loro figli.

👑 Prince William and Prince George cheer on Aston Villa in first outing since Princess of Wales’ cancer announcement



Read more ⬇️https://t.co/HY3Ke3ZycC pic.twitter.com/YrgHU3AdvE — The Telegraph (@Telegraph) April 12, 2024