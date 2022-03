La moglie di Facchinetti, dolori lancinanti dopo l'operazione: "Pensavo di morire"

Wilma Faissol è ricoverata all'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, dove ieri è stata operata alla spalla destra dopo una caduta da cavallo che le ha causato la frattura dell'omero. Due mesi fa la moglie di Francesco Facchinetti aveva avuto lo stesso incidente, ma stavolta le cose sono andate peggio.

L'intervento è andato bene, ma i dolori post operatori sono lancinanti, come fa sapere su Instagram: "Oggi reagisco. Ieri pensavo di morire. Passato l'effetto dell'anestesia alle 9, abbiamo provato di tutto per mitigare il dolore: 5 mg di ossicodone, 7 mg di morfina + 2 mg ogni ora, litri di antinfiammatori e altri antidolorifici che ho perso il conto - fa sapere - Niente. Alle 21 ho pensato che prima o poi mi veniva l'infarto. Volevo che mi levassero il braccio". Un dolore insopportabile, spiega ancora Wilma: "Il marito di una mia amica che ha fatto lo stesso intervento ha detto che anche a lui la morfina non faceva effetto, solo l'ossicodone. Io ho il terrore di entrambi perché creano dipendenza (e ho amici che si sono rovinati la vita per questa dipendenza), ma qualsiasi cosa era meglio del dolore. Pensa urlare e piangere per 12 ore".

"Appena troviamo una terapia che regge posso tornare a casa" fa sapere Wilma Faissol. Accanto a lei in ospedale Francesco Facchinetti, mentre i figli le mandano disegni, regali e messaggi di pronta guarigione. Ancora qualche giorno prima di raggiungerli a casa, poi questa sarà soltanto una brutta avventura da ricordare.

Alcune storie pubblicate da Wilma Faissol