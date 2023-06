‘Caterina’, di Chloé Alméras

Caterina è una piccola giraffa e, come i bambini, non smette mai di stupirsi. Occhi spalancati e muso al vento, incontra forme, colori, stagioni e opposti, riempiendosi di entusiasmo davanti a ogni piccola scoperta. Un libro in stampatello maiuscolo che suona come una delicata poesia grazie ai testi in rima tradotti e adattati da Silvia Vecchini.



Caterina

Chloé Alméras

Lapis

ISBN 9788878749115

Pag. 32 – 12,50 €, età 2+