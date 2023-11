Lucca Comics al via, pioggia e presenze record. Tajani: "La cultura non va politicizzata"

La pioggia non ha fermato l’esercito degli appassionati che si sono dati appuntamento in migliaia per la giornata di apertura del Lucca Comic & Games 2023. Le rinunce di alcuni autori per il patrocinio di Israele, alla luce dello scenario bellico a Gaza - su tutte quella di Zerocalcare - non hanno impedito alla manifestazione di segnare numeri quasi da record, con 280mila biglietti staccati nella prima giornata della kermesse.

Tajani: "Da Lucca parte messaggio di pace"

Al taglio del nastro ha presenziato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che si è espresso contro la politicizzazione degli artisti. "La cultura è espressione dell'ingegno umano e non può essere catalogata di destra, sinistra o centro, indipendentemente dalle simpatie dell'artista - ha detto ai cronisti -. Limitarsi a un'interpretazione partitica è ancora più sbagliato". "Sono qui per riaffermare il diritto alla libertà degli artisti - ha detto ancora Tajani -, siano essi israeliani palestinesi, russi o ucraini, gli artisti sono artisti. Qui da Lucca parte un messaggio di pace".

Le polemiche non hanno messo un freno alla gioia e alla festa, con decine di migliaia di visitatori, appassionati e cosplayer protagonisti dei colori e della fantasia che hanno invaso il centro di Lucca. Ma allo stesso tempo, hanno portato Asaf e Tomer Hanuka, i due fratelli gemelli israeliani autori del manifesto dell'edizione 2023, a fare un passo indietro e non presentarsi in città, per il rischio "di essere oggetto di eccessiva attenzione afferente alla questione internazionale, oscurando la dimensione artistica".

Spiegano i due fratelli Hanuka: "È stata una splendida esperienza con tutti i membri del team che abbiamo incontrato in questa efficiente e calorosa organizzazione. Di gran lunga la migliore che abbiamo avuto in venticinque anni di lavoro in questo settore. [...] La nostra presenza a Lucca e le nostre attività rischierebbero di essere oggetto di eccessiva attenzione afferente alla questione internazionale, oscurando la dimensione artistica, che invece è stata ed è il centro del nostro percorso con questa manifestazione e il suo gruppo di lavoro. Non ci sentiamo di spostarci da una zona di guerra vera verso una zona di conflitto mediatico. Questo interferirebbe con la felicità di incontrare tanti amici, fan e colleghi".

La proposta di Lucca Comics & Games

Tra virtuale e reale, digitale e analogico, inchiostro e trucco, schermi e palchi, Lucca Comics & Games dà vita - e continuerà a farlo fino al 5 novembre - a una proposta culturale pensata per soddisfare le aspettative di amanti di fumetto, manga, gioco, videogioco, cinema, serie tv, animazione, anime, cosplay, narrativa, fantasy, musica e grande spettacolo.

Come sempre sarà l'area Comics quella più frequentata, quest'anno più internazionale che mai: i linguaggi della 'nona arte' sono declinati da oltre 300 artisti e artiste, tra cui 45 ospiti internazionali provenienti da Stati Uniti, Giappone, Spagna, Francia, Corea del Sud, Cina, Taiwan, Canada, Inghilterra, Argentina, Israele, Turchia, Croazia, Serbia, Bulgaria, Belgio. Un vero e proprio 'campionato mondiale' - portato sul campo da 61 case editrici - in cui i lettori e le lettrici di fumetti di ogni età potranno godere dal vivo di incontri, firmacopie, anteprime, variant cover ed eventi esclusivi.