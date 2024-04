L'attesa è (quasi) finita: manca un mese all'uscita della nuova opera di Zerocalcare

L'attesa è finita, o quasi. A due anni da No sleep till Shengal, Zerocalcare torna in libreria e fumetteria con una nuova opera inedita. Bao Publishing, storico editore di Michele Rech, ha annunciato che Quando muori resta a me debutterà ufficialmente martedì 7 maggio.

Negli scorsi mesi Bao aveva preannunciato che la nuova opera di Zero "è di una bellezza rara". Ora abbiamo qualche dettaglio in più: in oltre 300 pagine - 304 per la precisione -, il fumettista dà vita a uno storia che lo vede protagonista con il padre, il genitore meno raccontato, fino ad ora, nelle sue storie.

Era una vicenda che Zerocalcare "aveva voglia di raccontare da anni - spiegano da Bao -, e che segna il suo ritorno alla narrativa dopo anni di storie di reportage e di impegno civile". L'amore incrollabile di un padre per il suo unico figlio, prosegue l'editore, "attraversa alcune delle pagine più buie della storia del nostro Paese, silenziosamente coraggioso".

La trama

Un viaggio con suo padre verso il paesino tra le Dolomiti da cui proviene la famiglia paterna sarebbe la scusa perfetta per capire meglio 'Genitore 2', ma Zerocalcare e suo padre sono incapaci di parlarsi di cose significative. Questo rende difficile la trasferta, quando si capisce che la loro famiglia non è vista di buon occhio - anzi, da alcuni è proprio odiata - in paese. Le radici dell'odio risalgono a prima della Grande Guerra, e si intrecciano al mistero che circonda, da 35 anni, il giorno più misterioso ed emblematico della vita di Calcare, quello che lui fin da bambino ricorda come "Il giorno di Merman".

In contemporanea con l’uscita del nuovo libro, dal 7 maggio arriva in esclusiva su Storytel l’audiolibro di Quando muori resta a me, letto dallo stesso Zerocalcare e Neri Marcorè. Continua così il lavoro di adattamento al formato audio delle opere del fumettista romano, per raccontare il mondo delle immagini e dei fumetti attraverso i suoni, in collaborazione tra Bao Publishing e Storytel Italia.

