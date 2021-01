Elisabetta Gregoraci: "Mi sono messa su Tik Tok per controllare mio figlio"

"Nathan per me è tutto". Elisabetta Gregoraci, in un'intervista su Il Tempo, parla del figlio avuto da Flavio Briatore e di quanto è difficile oggi essere genitore. Sono tante le insidie per i giovanissimi a cui far fronte, a partire dai social, come è accaduto ad Antonella Sicomero, la bambina palermitana di appena 10 anni che ha perso la vita mentre faceva una challenge su Tik Tok. "Io mi sono messa su Tik Tok per controllarlo - ha ammesso la showgirl - Però è difficilissimo perché se un ragazzino non ha i social è tagliato fuori e viene considerato un po' indietro rispetto agli altri".

Vietato abbassare la guardia: "Bisogna essere ancora più presenti e attenti ma soprattutto dotare i social di regole d'ingaggio etiche per evitare molte deviazioni. Oggi il mestiere di genitore è ancora più complicato". Nonostante la separazione, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore continuano ad essere uniti e presenti nella vita di Nathan Falco: "Devo dire che sono molto felice di come sta crescendo nostro figlio e di come, assieme, lo stiamo educando". E insieme hanno scelto anche il nome, dieci anni fa: "Nathan è il nome che ho voluto io e significa 'dono di Dio' - ha spiegato la Gregoraci - Falco l'ha dato Flavio e ha come significato 'protettore contro Satana'. Ci piacevano due nomi e così ci siamo accontentati a vicenda".

Elisabetta Gregoraci: "Cerco la mia mamma ogni giorno"

Per Elisabetta Gregoraci la famiglia è il valore più importante ed è quello che cerca di trasmettere ogni giorno a suo figlio. Lei ha avuto la fortuna di avere una famiglia unita, poi la morte prematura della mamma ha portato un vuoto incolmabile: "Si è ammalata a trentasei anni e ha sempre dimostrato a tutti noi una forza disarmante - ha raccontato - Non si è mai lamentata della sua malattia che è stata davvero un calvario. Eravamo la famiglia perfetta e mio padre, quando mia mamma se ne è andata, ha dovuto combattere con un dolore lancinante in quanto la mamma era l'amore della sua vita. Per quanto mi riguarda cerco la mia mamma ogni giorno; le parlo e spesso la sento vicina". I ricordi dell'infanzia, trascorsa nella sua Calabria, sono tra i più belli, anche se la mancanza della madre si fa sentire anche in quello, fa sapere: "Amo profondamente la mia terra ma questa è così legata al ricordo di mia mamma che, a volte, faccio fatica a tornarci con il cuore leggero".